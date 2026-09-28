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中華職棒台鋼雄鷹昨（27）日以4：2險勝統一7-ELEVEn獅，先發投手坎南（David Buchanan）熱投126球，繳出8.2局失2分好投，奪下本季第8勝。不過前役9局上出現意外插曲，獅隊陳傑憲趁著雄鷹守備出現瑕疵，從二壘繞過三壘後搶攻本壘，坎南當下直接去找陳傑憲，正當外界以為要出現大場面衝突時，坎南卻摸了摸陳傑憲的頭，兩人還有說有笑，火藥味瞬間煙消雲散，賽後坎南笑說，「我很尊敬他。我當時對他說，你怎麼能這樣得分！」他指出，若陳傑憲沒得到那分，說不定他就會投出一場完封勝。坎南昨日賽前對獅隊的對戰防禦率僅0.86，3場先發拿下2勝，堪稱是「猛獅殺手」，昨日面對近況火燙的獅隊，坎南確實投出宰制力，前8局僅被獅隊敲出1安。9局上坎南選擇續投卻遭遇獅隊反撲，先被陳傑憲敲安，一出局後又對林培緯投出觸身球，讓獅隊形成一、二壘有人的局面。面對失分危機，坎南成功讓林子豪擊出二壘滾地球，但二壘手永田颯太郎接到球後並未對一壘跑者做出觸殺的動作，因此不構成跑者「偏離三呎線」。二壘跑者陳傑憲繞過三壘後，趁雄鷹守備員在活球狀態與壘審抗議時搶攻本壘，但在本壘前遭到觸殺出局，形成第3個出局數，當下陳傑憲不斷向教練團示意提出挑戰，最終獅隊挑戰成功，陳傑憲替獅隊「破蛋」，也粉碎了坎南的完封機會。同一時間，坎南則衝向本壘找陳傑憲，正當外界以為要發生大場面衝突時，坎南卻摸了摸陳傑憲的頭，兩人有說有笑、比手畫腳，頓時讓外界霧裡看花，最終雄鷹以4：2險勝獅隊，坎南奪下本季第8勝。賽後談到與陳傑憲的互動，坎南笑說，「我很尊敬他。我當時對他說，你怎麼能這樣得分！」坎南進一步表示，若陳傑憲沒有搶攻本壘，他或許就會投出一場完封勝，「他沒有跟我說太多英文，但他理解我的意思。我不希望因為他得分就毀了完封勝，我沒有對他不敬的意思。」坎南前役罕見用了126球繳出8.2局的好投，「每當開始比賽，這就是我的比賽，我會投到不能投為止，所以我都會爭取續投。」