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知名兒童電視劇《萌學園》由東森幼幼台在2010年起推出，當時創下極高收視率擁有超高人氣，許多片段至今在社群仍流傳中，而演出《萌學園》的演員現在都怎麼了？飾演角色烏拉拉的五熊蔡宜臻，日前在日本對國寶潑油被捕；林昀希透過八點檔《天之驕女》中小三劉千娜爆紅；「幻之星」艾瑞克（李昂霖）演完《萌學園》之後就沒接演戲劇，現在是旅遊節目《News金探號》固定班底，時常分享自己的旅遊經驗。五熊今年4月去日本奈良旅遊時，對藥師寺國寶「佛足石」潑灑甘油，導致上面留下了1到2公分的污損。7月22日她再次入境日本時，在機場被警方依涉嫌違反《文化財保護法》逮捕，她表示自己有「看到感動的事物」就潑油習慣，掀起許多網友撻伐，而她最後被判罰金50萬日圓（約新台幣10萬元），繳清罰款後已獲釋。林昀希近年來總是接到小三角色，從《姊的時代》張溫嵐開啟了她的小三時代，之後更是在《天之驕女》中演出愛上已婚男，甚至懷孕的壞女人劉千娜，甚至因為演太好收到許多網友謾罵，讓她日後受訪時表示「非常討厭演小三」，再加上過去被劈腿過往，其實等於是在傷口上灑鹽，不過化悲憤為力量的她，也因此打開事業第二春。《萌學園》的男主角艾瑞克，演完《萌學園》之後就沒有再演戲，熱愛旅遊的他倒是出了2本旅遊書，並且登上各式旅遊節目分享自己的環遊世界經驗，現在是《News金探號》固定班底、旅遊部落客，不時還會在社群翻拍過去迷因，掀起許多觀眾回憶殺。