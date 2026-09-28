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▲李珠珢與李雅英分別化身天使與惡魔，還帶著眼罩上台。（圖／Fubon Guardians 富邦悍將 YouTube）

▲李珠珢昨日在球場還換上婚紗，這個連假帶給粉絲滿滿驚喜。（圖／李珠珢IG@0724.32）

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢、李雅英昨（27）日在新莊棒球場合體帶來中場舞，只見李珠珢換上純白天使裝，白色緊身低胸馬甲搭配短裙以及同色系絲襪，展露完美身材曲線，跳舞時讓粉絲直呼「眼睛移不開」，直拍影片狂吸1萬多人按讚。而李雅英則是換上小惡魔服裝，同樣是短裙搭配高跟鞋，大秀逆天美腿，超級性感誘人。李珠珢昨日與李雅英換裝後帶來性感舞蹈表演，只見兩人分飾天使與惡魔，不僅有小翅膀，一上台時還帶著蕾絲眼罩，看起來更添神祕氛圍。隨著音樂一下，原本背對背的兩人才緩緩將眼罩拆下，在台上熱情舞動，讓觀眾看得目不轉睛。李珠珢事後在IG分享這支舞蹈片段，影片曝光5小時就吸引1萬名粉絲按讚，大家更紛紛留言狂誇李珠珢：「我的美麗天使！表演真的太棒了！感覺很新鮮、前所未有」、「妳真的是天使的化身」、「這一定是世界上最可愛、最漂亮的天使」、「這套造型真的很美，衣服很用心」、「完全看不膩珠珠寶貝」。李珠珢除了天使裝以外，昨日也在球場換上婚紗，與李雅英、南珉貞、朴星垠、李晧禎一起上台合唱王心凌的〈愛你〉，只見李珠珢的中文發音雖然還不是太標準，但已進步不少，搭配上她甜甜的笑容與精緻妝髮，讓全場球迷瞬間淪陷，都忍不住直呼「超想把李珠珢娶回家」。