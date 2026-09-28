我是廣告 請繼續往下閱讀

全球債務348兆美元 6.7兆美元等著再融資

美債殖利率再升恐成壓力 資金可能撤離高估值股票

銀行與非銀行金融機構高度相連 小震盪也可能被放大

美股近期維持高檔，然而隨著全球債務膨脹、債券殖利率走高，加上企業面臨龐大的再融資壓力，市場對股災的擔憂也再度升溫。《MarketWatch》專欄作家達斯（Satyajit Das）警告，引發市場崩盤的主要條件如今「幾乎全部到位」，目前缺少的可能只是一個觸發事件。適逢10月即將到來，市場也再次討論所謂「10月魔咒」。1929年10月28日，道瓊工業指數單日暴跌12.8%；1987年10月19日「黑色星期一」更重挫22.6%，創下道瓊史上最大單日跌幅紀錄。不過歷史上幾次股災碰巧發生在10月，並不代表10月本身更容易崩盤。哈佛大學相關研究估算，10月出現1987年黑色星期一等級單日跌幅的機率僅約0.06%，出現1929年股災等級跌幅的機率也只有約0.3%，並沒有證據顯示10月與股災存在明確關聯。相較於月份效應，達斯認為，更大的風險來自金融體系長年累積的高債務與高估值。全球債務目前約達348兆美元，相當於全球經濟產出的308%，遠高於10年前約210兆美元的規模。其中，日本、美國及英國政府債務占經濟產出的比例分別達252%、127%及106%。更值得注意的是，大批債務即將面臨再融資。約6.7兆美元債務必須在2028年前重新融資，其中包括1.2兆美元非投資級債務及3300億美元私人信貸貸款；如果屆時利率仍處於高檔，借款人可能必須承擔遠高於過去的資金成本。企業的實際負債情況也可能比帳面更加複雜。達斯指出，Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Meta及甲骨文（Oracle）5家企業的表外融資規模合計約1.65兆美元，甚至超過帳面上的1.35兆美元債務。前雷曼兄弟交易員麥唐諾（Larry McDonald）則將焦點放在債券市場。他指出，1987年美股8月創高後，美國10年期公債殖利率一路攀升至9.89%，隨後爆發黑色星期一股災。如果如今美債殖利率持續走高，使債券報酬相較股票更具吸引力，部分資金可能從股市撤出，高估值科技股、高資本支出企業，以及部分高股息股票可能面臨較大壓力。有「新債王」之稱的DoubleLine執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）同樣警告，債券殖利率即使已位於多年高檔，仍存在進一步上升的可能。若利率居高不下，不僅可能壓抑股票估值，也會提高企業借貸及再融資成本，增加企業違約與經濟下行風險。另一項隱憂則是金融市場彼此高度連結。美國銀行對私人信貸基金的曝險估計約4100億至5400億美元，美國及歐洲銀行對非銀行金融機構的曝險合計更達約4.5兆美元。一旦市場劇烈波動，投資機構、量化交易公司等參與者同時降低風險或撤回流動性，大量資產遭到集中拋售，原本局部的問題便可能透過銀行、基金、衍生性金融商品及證券化市場向外擴散，形成連鎖反應。達斯認為，真正點燃下一波市場震盪的導火線，可能來自地緣政治危機、自然災害、債務違約，也可能只是意外的經濟數據或金融市場突然發生變化。儘管1929年與1987年的股災都發生在10月，但對市場而言，更值得觀察的是，高估值、高債務、高資金成本及龐大再融資需求已同時存在，一旦再碰上足以引發大規模去槓桿或資金撤出的事件，原本分散在金融體系各處的壓力，就可能相互放大。