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擁有香港浸會大學、香港演藝學院雙學位的35歲高學歷舞台劇演員唐藝婷，於本月24日離世，親友透過她的社群帳號公開噩耗，讓何遠東、周柏豪等演藝圈好友紛紛發文哀悼，希望她能夠一路好走。本月24日，唐藝婷親友在IG公開黑底白字訃聞，證實她已離開人世，並寫下「前往天堂去做個快樂的小天使」，希望她能感受到大家的愛，來生再次相聚，詳細死因親友並未公布。消息公開後，香港演藝圈好友紛紛留言送別，包括資深舞台劇導演彭秀慧，以及周柏豪、黃心穎、陳葦璇、何遠東、黃奕晨、岑樂怡等，都在貼文心痛悼念，祝福她一路好走。唐藝婷不只是舞台上的演員，還跨足導演、編劇、監製及教育等領域，她畢業於香港浸會大學社會科學學士，主修公共關係及廣告、副修戲劇研究，之後因為對表演藝術的熱愛，再考入香港演藝學院主修表演，她2024年畢業時獲得「傑出學生獎」，並拿到香港迪士尼獎學金及葛量洪獎學金，是演藝圈知名的高學歷藝人。