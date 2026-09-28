我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪楗華五官深邃、眉目俊朗，因此獲得「翻版金城武」的稱號。 （圖／翻攝自微博＠新浪娛樂）

▲洪楗華抗癌期間還一度減肥復出，上節目表演。（圖／翻攝自微博＠新浪娛樂）

有「翻版金城武」之稱的香港男歌手洪楗華在堅強抗癌近10年後，本月26日於醫院病逝，享年49歲。洪楗華當年憑藉經典金曲〈我失戀你悲傷〉紅極一時，淡出樂壇後生活低調。其相識逾30年的好友范振鋒證實此噩耗，悲痛落淚表示先前兩人見面時，洪楗華才提到自己的病情已經好轉，沒想到如今竟突然病逝，讓大家都感到震驚不捨。據《香港01》報導，洪楗華17歲即出道踏入歌壇，當年參加寶麗金唱片舉辦的歌唱比賽，獲得已故「歌壇教父」戴思聰賞識並收為徒弟，順利簽約出道。因他五官俊秀、外型出眾，當時更被封為「翻版金城武」。1994年，洪楗華推出首張個人專輯《青春像個謎》，主打歌〈我失戀你悲傷〉迅速傳唱全港，成為當時備受矚目的焦點新人。1997年他轉投上華唱片，曾改用藝名「洪健華」推出EP《幻覺》。隨著與唱片公司合約期滿，洪楗華有感於樂壇競爭激烈、單靠唱歌維生不易，決定選擇淡出娛樂圈，回歸平淡生活。之後他轉行投入商界做生意，代理美國維他命。感情生活方面，洪楗華與青梅竹馬的女友步入婚姻殿堂，婚後育有一雙子女，長期維持低調幸福的家庭生活。儘管退居幕後多年，洪楗華對音樂仍抱持高度熱誠。2020年，他獲邀登上無綫電視（TVB）由薛家燕主持的音樂節目《流行經典50年》，重返舞台再次獻唱招牌歌曲〈我失戀你悲傷〉，勾起無數樂迷的回憶。當時狀態極佳的洪楗華曾透露，為了以最佳面貌亮相電視螢光幕，特地下足苦功，在3個月內減重30磅（約13.61 公斤）。此外，他也曾與黃翊、劉彩玉等圈內好友一同開直播飆歌，展現不減當年風采，因此他的死訊傳出後，令外界相當錯愕。據悉，洪楗華雖然罹癌，但並未曝光詳細病況，因此目前難以查證他是罹患哪一種癌症。而與洪楗華相交多年的好友范振鋒得知噩耗後難掩悲痛，坦言收到消息時當場痛哭。他回憶兩人最後一次見面的對話，洪楗華還樂觀分享自己的病情已有改善，並溫馨提醒身邊好友要好好照顧身體，怎料這番關懷竟成最後告別。