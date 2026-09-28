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卡達持續穿梭斡旋 最快28日再談

伊朗仍喊話願談 等待美方正式回覆

美國總統川普才剛拒絕伊朗提出的停戰方案，卻沒有關閉外交談判大門。川普27日接受訪問時表示，預計美伊本週將展開更多談判，最快28日就可能透過中間人進行新一輪間接對話。不過他也同時透露，他「一直在考慮」是否恢復對伊朗的軍事打擊。根據美媒Axios報導，川普表示，「我預期本週會與伊朗進行更多談判。他們想達成協議，但那不是我想要的協議。」他認為，伊朗目前提出的條件或許是一年前美方可能接受的內容，但如今情勢已經不同，「他們把自己的牌打過頭了」。當被問到是否考慮重新對伊朗發動軍事攻擊時，川普則回答：「我一直都在考慮。」美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）22日在紐約聯合國大會場邊，與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）展開新一輪間接談判，由卡達官員在雙方之間傳遞訊息。伊朗當時提出，只要美國解除海上封鎖、取消石油銷售制裁，並恢復區域停火，德黑蘭就願意在一週內重新開放荷姆茲海峽，同時恢復核談判，但這項方案在26日遭川普拒絕。儘管如此，知情人士透露，卡達並未停止斡旋，而是在原本伊朗方案的基礎上提出折衷版本，交由美伊雙方研究。週末期間，卡達持續分別與兩國談判代表討論修改內容，最快週一可能再次分別會晤阿拉奇與魏科夫。目前雙方主要歧見仍相當明顯。伊朗希望談判聚焦荷姆茲海峽與美國海上封鎖，美方則要求伊朗在核計畫上作出讓步。阿拉奇27日接受CNBC訪問時表示，即使川普公開宣布拒絕伊朗方案，德黑蘭仍希望透過外交方式解決衝突。他強調，美國期中選舉並不在伊朗的考量之中，「我們只在乎自己的國家利益，我們已經準備好談判。」阿拉奇並表示，伊朗目前仍在等待美方透過中間人給予正式回覆。另一方面，川普聲稱，在美軍協助下，荷姆茲海峽的石油運輸正在增加，週末更創下戰爭爆發以來最高紀錄。美國國防官員表示，25日晚間約有2200萬桶原油經由海峽出口。