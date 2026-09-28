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舒力基轉強颱破「最小強颱」紀錄！路徑朝日本前進

▲「天氣即時預報」表示，舒力基經過一天之後，強度猛然提升，目前已達強烈颱風，從雲圖可見有許多卷雲溢出，是颱風環流發展良好的特徵之一。（圖／天氣即時預報）

▲中秋連假至周三，全台天氣多雲到晴，周四東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部降雨機率增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中秋連假收假飆36度！周四起東北季風報到：北部轉濕涼

▲中央氣象署發布未來一週的天氣預報，中秋暨教師節連假的好天氣將一路穩定維持至週三（30）日，週四隨著東北季風逐漸增強，開始變天出現降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

舒力基颱風於昨（27）日晚間轉為強颱，位於日本那霸附近海域，持續朝東北遠離。根據氣象粉專「天氣即時預報」表示，，北部、東部降溫將有零星降雨。根據中央氣象署最新資訊，舒力基颱風已轉為強颱，今（28）日2時的中心位置在北緯26.3度，東經129.9度，位於日本那霸附近海域，以每小時19公里速度，持續朝東北進行。對此，氣象粉專「天氣即時預報」發文提到，表示「迷你颱風」舒力基經過一天之後，強度猛然提升，目前已達強烈颱風，從雲圖可見有許多卷雲溢出，是颱風環流發展良好的特徵之一。天氣即時預報指出，舒力基颱風仍維持一貫地迷你，7級風暴風半徑只有「120公里」，是台灣氣象署有紀錄以來「最小的強烈颱風」，與今年有3個颱風登陸同一地點，雙雙都破了紀錄。此外，天氣即時預報指出，中秋連假來到最後一天，收假日，仍保持「白天高溫、少雨、秋老虎型態」的天氣型態，但週五（2日）起，將有一波「微弱」東北季風，但降溫十分有限，在此之前，都是「秋老虎」。根據氣象署預測，周一至周三（9月28日至30日）保持晴朗穩定的天氣型態，僅山區午後有零星雨，各地氣溫大多在32度以上，大台北、中南部、南花蓮局部甚至可達36度左右；周四（10月1日）東北季風漸增強，降雨稍增加，基隆北海岸及東北部地區轉為有零星短暫陣雨，馬祖亦有短暫陣雨。周五至周日（10月2日至4日）受到東北季風影響，桃園以北及東半部水氣增，其他地區為多雲到晴，南部地區及其他山區午後有局部短暫陣雨 ，北部高溫降至28至30度，低溫約22至24度，早晚天氣較涼，白天較舒適。