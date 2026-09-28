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2026名古屋亞運羽球男單8強爆出賽程爭議，印尼世界球王克里斯提（Jonatan Christie）不敵新加坡好手駱建佑（Loh Kean Yew）後，直接批評大會安排讓選手一日兩戰，甚至有人打到凌晨、跨夜完賽，直言籌委會「對運動員做了壞事」，根本不在乎球員。中華隊一哥周天成日前也曾因一日兩戰、隔天再打8強受到影響，讓亞運羽球賽程安排再度引發討論。克里斯提前天經歷極不尋常的一日兩戰，第一場從早上9點40分開打，接著卻一路等待到隔天凌晨1點左右才再次出賽，比賽結束時已經接近凌晨2點。他賽後透露，自己大約凌晨3點半才真正入睡，隔天上午9點就起床，身體狀態明顯受到影響，「感覺自己有點電量不足。」這樣的疲勞累積也反映在8強戰內容上。克里斯提最終不敵新加坡名將駱建佑，確定無緣獎牌。賽後他雖大方稱讚駱建佑攻守兩端都發揮出色，也坦言自己力量不足，讓對手掌控比賽節奏，但對於賽程安排仍相當不滿，認為大會沒有真正考慮選手身體狀況。克里斯提直言，這次安排「對運動員做了壞事」，而且「一點也不在乎運動員」。這番話也讓名古屋亞運羽球賽程爭議浮上檯面。其實不只克里斯提，中華隊一哥周天成也面臨類似情況。周天成在男單賽程中同樣經歷一日兩戰，先以21：1、21：10擊敗孟加拉選手札曼（Ayman Zaman），接著又耗時70分鐘，以21：16、19：21、21：17力退印度新星謝提（Ayush Shetty），才驚險挺進8強。不過隔天8強面對21歲印尼新星法漢（Alwi Farhan），36歲的周天成明顯打得吃力，最終以10：21、11：21直落二落敗，無緣4強，也錯失替中華隊爭取羽球男單獎牌的機會。周天成曾在2018年雅加達亞運拿下男單銀牌，寫下隊史最佳成績，但這次名古屋亞運止步8強。亞運羽球賽程密集本就考驗體能，但本屆男單賽事出現選手一日兩戰、等待時間過長，甚至比賽拖到凌晨的情況，讓恢復時間成為最大爭議。羽球單打對爆發力、反應、步伐與心肺消耗要求極高，若前一戰拖到深夜甚至跨日，隔天再面對高強度淘汰賽，對選手身體與競技公平性都會造成影響。克里斯提出局後，駱建佑將在4強對上南韓黑馬俞泰彬，爭奪金牌戰門票。不過比起單場勝負，名古屋亞運羽球賽程安排是否過度壓縮選手恢復時間，恐怕已經成為本屆賽事場外最大爭議之一。