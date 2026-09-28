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洛杉磯道奇例行賽最終戰寫下漂亮句點！道奇今（28）日延長10局單局灌進4分，終場5：1擊敗舊金山巨人，以100勝62敗完成例行賽，睽違3年再度達成單季百勝。大谷翔平收官戰3打數1安打，佐佐木朗希後援1局飆出2次三振，轉任牛棚後連3場無失分，總教練羅伯斯（Dave Roberts）執教生涯第6度率隊達成百勝紀錄，正式追平大聯盟名人堂傳奇教頭考克斯（Bobby Cox）與麥卡錫（Joe McCarthy），並列大聯盟史上第1人。道奇與巨人正規9局打完戰成1：1平手，直到延長10局才突破僵局。柯爾（Alex Call）率先敲出左外野二壘安打，送回超前分，接著帕赫斯（Andy Pages）逮中失投球，轟出3分全壘打，一棒將比分擴大至5：1。靠著這波4分大局，道奇鎖定例行賽最後一勝，最終戰績推進到100勝62敗。若扣除2020年疫情縮水球季，道奇近7個完整賽季已有5度突破100勝大關，延續近年國聯頂級強權地位。大谷此役擔任第1棒、指定打擊，是他從傷兵名單歸隊後第5場出賽。首局擊出一壘滾地球，3局掌握巨人內野防守佈陣留下的空檔，將球送往三壘方向形成左外野安打；5局擊出二壘滾地球，7局則提前退場。全場3打數1安打，例行賽最終打擊率為2成75。大谷本季睽違3年從開幕起恢復投打「二刀流」，投手身分最後一次登板停留在7月3日，全年14場登板繳出8勝2敗、防禦率1.79，累積95次三振；打擊方面出賽139場，敲出30轟、81分打點，另有11次盜壘成功，OPS為.889。不過大谷球季尾聲受到右上臂二頭肌發炎影響，一度進入傷兵名單，期間更從8月18日起連續18場、86打席沒有開轟，寫下加盟道奇後最長全壘打荒。如今例行賽收官戰敲安，也替季後賽前調整留下觀察焦點。佐佐木朗希則在5局、雙方1：1平手時接替登板，一上場就連續讓前兩名打者站著遭到三振，接著再製造右外野飛球，僅花1局完成三上三下。此役佐佐木四縫線速球最快來到100.4英里，約161.6公里。轉任牛棚後，他已連續3場登板沒有失分，季後賽牛棚定位逐漸升溫。本季佐佐木共出賽26場，其中23場先發，戰績5勝5敗、防禦率4.49，122.1局送出123次三振。這場勝利也讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）寫下里程碑，執教生涯第6度帶隊締造單季100勝，追平名人堂教頭考克斯（Bobby Cox）與麥卡錫（Joe McCarthy），並列大聯盟史上最多紀錄，也成為史上第3位達成6次單季百勝的總教練。道奇以國聯第2高勝率結束例行賽，確定直接取得分區系列賽門票，不必參加外卡系列賽。接下來道奇將在台灣時間10月4日展開國聯分區系列賽，正式踏上季後賽征途。