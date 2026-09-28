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▲方岑在《我們這一班》中飾演溫柔又善解人意的季老師。（圖／翻攝自小公視YouTube）

▲方岑與男友感情穩定，這個月才一起飛到中國南京參加整形外科醫師大會。（圖／翻攝自方岑臉書）

女星方岑過去曾在公視推出的青少年校園單元劇《我們這一班》（後改名：我的這一班）飾演「季老師」季潔，因此走紅，她後來轉戰八點檔，靠著壞女人形象，以及跋扈台詞「敢按呢」紅遍全台，但她卻因為受不了拍戲的快節奏，選擇在15年前開始淡出演藝圈。如今的方岑從事水療健康事業，也與整形外科主治醫師吳榮交往長達12年，雖然她堅持不婚，但兩人感情穩定甜蜜。現年58歲的方岑拍《借我握一握你的手》、《我們這一班》出道，後來演了超過10部八點檔，包含《台灣龍捲風》、《金色摩天輪》，壞女人形象深植人心，也讓方岑紅遍全台，演藝事業蒸蒸日上。不過方岑認為，長年拍戲的快節奏讓她吃不消，因此2011年拍完公視的《瑰寶1949》後，她就淡出演藝圈，改當水療師推廣SPA產業。堅持不婚主義的方岑之後也遇上大她9歲的整形名醫吳榮，兩人感情穩定，因為吳榮尊重她不婚不生的選擇，如今雙方已交往12年了。方岑本月17、18日還陸續在社群發文，分享她陪著吳榮去中國南京參加第10屆世界華裔整形外科醫師大會的照片。只見方岑與男友互動宛如老夫老妻，兩人會在景點一起打卡拍照，也會趁著開會空檔品嘗美食，看起來很幸福甜蜜。Threads網友見狀也紛紛到方岑的貼文底下留言：「季老師好～超久沒看到季老師了」、「留友看甘安餒」、「知道季老師的人，現在應該都有小孩了」、「哇塞，這不是小時候看到大的方岑大美女嗎？」其實方岑去年曾為了公益電影《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》短暫回歸螢光幕，她飾演的「季老師」在片中已經升官成為「季校長」，勾起許多七年級生的回憶。另外，當年在《我們這一班》也演過女老師的周曉涵一樣有回歸參演，兩人透過電影，再度為教育議題發聲。