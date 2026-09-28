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▲淡淡說當權利被剝奪時，是她想生育的最高峰。（圖／翻攝自微博@淡淡）

中國知名舞者淡淡參加《乘風2026》受到矚目，近來她在《我家那閨女》中自爆2024年時罹患子宮頸原位癌，瞞著媽媽做了手術，醫生還說如果不趕快生，以後有可能需要摘除子宮，這也讓淡淡感受到當「權利」被剝奪時，沒得選擇的感覺是多麼無奈。淡淡在《我家那閨女》中透露2024時罹患了子宮頸原位癌，瞞著媽媽做了手術，並被醫師告知如果不盡快懷孕，未來是要摘掉子宮的，當選擇權被剝奪時，淡淡高喊，「那一刻是我想要生育的最高峰！」也因為這場病，讓淡淡她活得更加誠實，「比如說你現在的感受是不舒服，你就說『現在我感覺很不舒服』就這麼簡單。」淡淡的媽媽則說，「她沒告訴我，都是術後，我說不可能吧，現在不是挺好的。」淡淡媽媽聽到女兒講這段話，忍不住眼眶泛淚，但她說自己不會安慰人，也不會體貼人，僅吐出一句，「你自己保重好就行了。」39歲的淡淡（本名蘇惠）是中國知名女舞者，參加各大選秀比賽出名，2018年，淡淡参加《這就是街舞》成為12強唯一女選手，後來更擔任節目第三季、第五季的裁判和編導，以及《浪姐2》的舞蹈評審，今年4月正式參演《乘風2026》。