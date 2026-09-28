高鐵在中秋連假期間一位難求，不只自由座爆滿，就連對號座也擠滿站立乘客。昨（27）日有乘客抱怨，表示事前已經買好對號座車票，因上車太趕誤進自由座車廂，從左營一路站到台中，事後趕回自己購買的對號座，卻發現座位竟被其他乘客以「補票方式」坐走，讓她當場傻眼。她向對方反映後，對方僅拿出補票單據不願讓座，最後只好由高鐵員工協助處理，重新喬出座位並多次道歉，引發外界質疑高鐵「一位兩賣」，高鐵補票機制也惹來討論。
高鐵對號座驚傳「一位兩賣」？她位置被補票搶走：員工急喬位置道歉
一名女網友昨日在Threads抱怨「完全不懂為什麼會有買到對號座但還是沒位子坐」，表示昨日搭乘高鐵時因上車時間太趕，在關門前勉強擠進離她最近的車廂，但偏偏是自由座車廂，完全無法移動到她所購買的對號座第1車廂，只好從左營站一路站到台中站。
列車抵達台中後，她快速下車奔到她所購票的車廂，原以為終於可以坐下來好好休息，一上車才發現「位子居然被別人用補票的方式買走了」，讓她氣憤直呼「原來只要看到位子目前是空的，就可以用補票的方式，把已經賣掉的對號座再買走嗎？要是我只是去上廁所上很久怎麼辦？」
該名乘客坦言，最後找到車上的站務員幫忙處理，終於在下車前20分鐘幫她喬出一個全新座位，整個過程站務員態度良好，甚至不斷跟她鞠躬道歉，讓她無奈直呼「讓我覺得自己彷彿大奧客真不好意思，但還是覺得這整個機制也太謎，那欸安內」。
貼文曝光後，立馬在網路引發討論，不少網友直呼根本不合理，傻眼留言「第一次知道有這種機制，這樣不是一位兩賣嗎」、「好不合理喔，覺得系統應該要抓進站紀錄吧，有進站就是有搭乘，怎麼會看空座位就賣掉…一座雙賣，好賺」
高鐵補票機制曝！補票乘客坐走對號座：原乘客出現沒讓位
據了解，高鐵列車上開放補票服務，根據高鐵官網表示，如未搭乘指定車次或改乘較高票價車廂種類者，將補收票價差額，並得加收票價差額50%違約金，作法通常是在列車運行時，向列車長辦理補票換對號座座位。
但有人出面提到，目前高鐵「車上補票一直都是空位搭乘，列車長補票時也都會告知」、「目前的補票機制，只是列車長加收10元然後隨便找一個空位塞，如果該座位的原乘客出現了，是要還回去的，你就請他起來就好。」
不過該名乘客在留言區解釋，第一時間有告知補票乘客，但對方僅是拿出補票單據，並請她自行去找站務員詢問，完全沒有要起來讓座意思，最終補票乘客還是繼續坐在位子上，高鐵員工則再喬新的位子給她。針對相關爭議，目前高鐵官方尚未有所回應。
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一名女網友昨日在Threads抱怨「完全不懂為什麼會有買到對號座但還是沒位子坐」，表示昨日搭乘高鐵時因上車時間太趕，在關門前勉強擠進離她最近的車廂，但偏偏是自由座車廂，完全無法移動到她所購買的對號座第1車廂，只好從左營站一路站到台中站。
該名乘客坦言，最後找到車上的站務員幫忙處理，終於在下車前20分鐘幫她喬出一個全新座位，整個過程站務員態度良好，甚至不斷跟她鞠躬道歉，讓她無奈直呼「讓我覺得自己彷彿大奧客真不好意思，但還是覺得這整個機制也太謎，那欸安內」。
貼文曝光後，立馬在網路引發討論，不少網友直呼根本不合理，傻眼留言「第一次知道有這種機制，這樣不是一位兩賣嗎」、「好不合理喔，覺得系統應該要抓進站紀錄吧，有進站就是有搭乘，怎麼會看空座位就賣掉…一座雙賣，好賺」
高鐵補票機制曝！補票乘客坐走對號座：原乘客出現沒讓位
據了解，高鐵列車上開放補票服務，根據高鐵官網表示，如未搭乘指定車次或改乘較高票價車廂種類者，將補收票價差額，並得加收票價差額50%違約金，作法通常是在列車運行時，向列車長辦理補票換對號座座位。
但有人出面提到，目前高鐵「車上補票一直都是空位搭乘，列車長補票時也都會告知」、「目前的補票機制，只是列車長加收10元然後隨便找一個空位塞，如果該座位的原乘客出現了，是要還回去的，你就請他起來就好。」
不過該名乘客在留言區解釋，第一時間有告知補票乘客，但對方僅是拿出補票單據，並請她自行去找站務員詢問，完全沒有要起來讓座意思，最終補票乘客還是繼續坐在位子上，高鐵員工則再喬新的位子給她。針對相關爭議，目前高鐵官方尚未有所回應。