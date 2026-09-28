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高鐵對號座驚傳「一位兩賣」？她位置被補票搶走：員工急喬位置道歉

▲有民眾指出，購買對號座車票，沒想到上車後發現位置被補票搶走，崩潰直呼「完全不懂為什麼會有買到對號座但還是沒位子坐」。（圖／台灣高鐵提供）

一上車才發現「位子居然被別人用補票的方式買走了」

高鐵補票機制曝！補票乘客坐走對號座：原乘客出現沒讓位

如未搭乘指定車次或改乘較高票價車廂種類者，將補收票價差額，並得加收票價差額50%違約金

▲目前高鐵開放車上補票，作法通常是在列車運行時，向列車長辦理補票換對號座座位。（示意圖／台灣高鐵提供）

高鐵在中秋連假期間一位難求，不只自由座爆滿，就連對號座也擠滿站立乘客。昨（27）日有乘客抱怨，表示，引發外界質疑高鐵「一位兩賣」，高鐵補票機制也惹來討論。一名女網友昨日在Threads抱怨「完全不懂為什麼會有買到對號座但還是沒位子坐」，表示昨日搭乘高鐵時因上車時間太趕，在關門前勉強擠進離她最近的車廂，但偏偏是自由座車廂，完全無法移動到她所購買的對號座第1車廂，只好從左營站一路站到台中站。列車抵達台中後，她快速下車奔到她所購票的車廂，原以為終於可以坐下來好好休息，該名乘客坦言，，整個過程站務員態度良好，甚至不斷跟她鞠躬道歉，讓她無奈直呼「讓我覺得自己彷彿大奧客真不好意思，但還是覺得這整個機制也太謎，那欸安內」。貼文曝光後，立馬在網路引發討論，不少網友直呼根本不合理，傻眼留言「第一次知道有這種機制，這樣不是一位兩賣嗎」、「好不合理喔，覺得系統應該要抓進站紀錄吧，有進站就是有搭乘，怎麼會看空座位就賣掉…一座雙賣，好賺」據了解，高鐵列車上開放補票服務，根據高鐵官網表示，，作法通常是在列車運行時，向列車長辦理補票換對號座座位。但有人出面提到，目前高鐵「車上補票一直都是空位搭乘，列車長補票時也都會告知」、「目前的補票機制，只是列車長加收10元然後隨便找一個空位塞，如果該座位的原乘客出現了，是要還回去的，你就請他起來就好。」不過該名乘客在留言區解釋，針對相關爭議，目前高鐵官方尚未有所回應。