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休士頓太空人本季一度跌到20勝31敗，陣中更曾多達16人進入傷兵名單，沒想到他們一路從谷底反彈。隨著德州遊騎兵在例行賽最終日以4：6不敵明尼蘇達雙城，太空人確定靠對戰優勢力壓遊騎兵，拿下2026年美聯西區冠軍，這也是他們近10個球季第9度挺進季後賽。太空人確定封王的時間點相當戲劇化。當遊騎兵輸給雙城時，太空人例行賽最終戰對運動家的比賽甚至還沒有結束，但由於休士頓本季與德州13度交手拿下9勝，握有排名相同時的對戰優勢，因此提前確定鎖定美西冠軍。太空人接下來將在美聯外卡系列賽坐鎮主場Daikin Park，迎戰例行賽交手佔有優勢的芝加哥白襪。雙方將進行3戰2勝制，系列賽勝方將前往克里夫蘭，挑戰美聯分區系列賽。這也是太空人近10個球季第9度打進季後賽，期間共拿下8座美聯西區冠軍，包括2017至2019年、2021至2024年，以及今年。這段期間太空人還4度奪下美聯冠軍，並於2017年、2022年兩度登上世界大賽冠軍。不過，太空人近年雖仍維持強權身分，季後賽卻已不再是昔日那支幾乎年年殺進美聯冠軍戰的穩定機器。他們上一次在季後賽贏球，已經是2023年美聯冠軍系列賽第5戰擊敗遊騎兵；如今重新帶著分區冠軍身分進場，首要任務就是終結這段季後賽勝場荒。太空人能完成大逆轉，重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）是最大功臣之一。他本季轟出42發全壘打，並一路競逐美聯打擊王，整體表現足以投入美聯年度MVP討論。投手群方面，右投藍伯特（Peter Lambert）本季迎來突破，布朗（Hunter Brown）、佩尼亞（Jeremy Peña）傷癒回歸後也補上重要戰力。終結者海德（Josh Hader）雖因二頭肌傷勢缺席開季前兩個月，但回到終結者位置後繳出宰制級內容，成為太空人下半季反攻的重要支柱。太空人本季開局可說傷兵不斷，第一次客場之旅僅拿下1勝9敗，期間布朗、哈維爾（Cristian Javier）皆因肩部拉傷進入傷兵名單，今井達也則因手臂疲勞缺陣，佩尼亞也遭遇腿後肌拉傷。到了5月，傷兵潮持續擴大，包括先發三壘手柯瑞亞（Carlos Correa）、左外野手洛佩菲多（Joey Loperfido）、中外野手梅耶斯（Jake Meyers）、捕手狄亞茲（Yainer Diaz）都曾進入傷兵名單，加上海德缺席開季前兩個月，太空人一度多達16人躺進傷兵名單。5月21日，太空人戰績跌到20勝31敗，一度落後美西龍頭6.5場。但隨著主力陸續歸隊，戰績也開始回升。7月31日以11：2重擊遊騎兵後，休士頓正式在進入8月前重返分區第一；若排除2020年縮水球季，這已是太空人過去8個完整賽季中，第7度在8月開始時位居或並列分區龍頭。太空人球季後段也並非一路順風。球團8月24日與總經理布朗（Dana Brown）分道揚鑣，內部變動讓外界一度質疑球隊能否穩住分區排名。但太空人仍在一段連打13場、沒有休兵日的魔鬼賽程中繳出8勝5敗，包括作客洋基球場拿下系列賽，以及主場面對美聯中區龍頭白襪4戰搶下3勝。從20勝31敗、傷兵滿營，到最終靠對戰優勢壓過遊騎兵封王，太空人本季走得驚險卻也展現強權底蘊。接下來外卡系列賽面對白襪，休士頓不只要延續逆襲氣勢，也要證明這支經歷動盪與傷病考驗的球隊，仍有能力在10月繼續走下去。