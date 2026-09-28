📍MLB季後賽分區種子順序為何？
📍MLB季後賽外卡系列賽對戰組合、賽程
📍MLB季後賽分區系列賽對戰組合、賽程
📍MLB季後賽聯盟冠軍賽與世界大賽賽程
📍MLB季後賽12隊戰力分析
📍MLB季後賽隊伍奪冠賠率與模擬勝率
📍MLB季後賽參賽隊伍與種子排名方式
📍MLB季後賽特殊規則與賽制解析
📍MLB季後賽國內外轉播單位與連結
|聯盟
|分區冠軍（種子順位）
|外卡晉級球隊（種子順位）
|美國聯盟 (AL)
|
光芒（東區／第1種子）
守護者（中區／第2種子）
太空人（西區／第3種子）
|
洋基（外卡1／第4種子）
紅襪（外卡2／第5種子）
白襪（外卡3／第6種子）
|國家聯盟 (NL)
|
釀酒人（中區／第1種子）
道奇（西區／第2種子）
勇士（東區／第3種子）
|
教士（外卡1／第4種子）
小熊（外卡2／第5種子）
費城人（外卡3／第6種子）
MLB季後賽外卡系列賽對戰組合、賽程
|聯盟
|對戰組合
|場次（三戰兩勝制）
|時間（美東 ET）
|轉播平台
|美聯 (AL)
|芝加哥白襪 vs. 休士頓太空人
|
Game 1
Game 2
Game 3*
|
週二 17:00
週三 17:00
週四 17:00
|Peacock / NBCSN
|美聯 (AL)
|波士頓紅襪 vs. 紐約洋基
|
Game 1
Game 2
Game 3*
|
週二 20:00
週三 20:00
週四 20:00
|NBC / Peacock
|國聯 (NL)
|費城費城人 vs. 亞特蘭大勇士
|
Game 1
Game 2
Game 3*
|
週二 14:00
週三 14:00
週四 14:00
|NBC / Peacock
|國聯 (NL)
|芝加哥小熊 vs. 聖地牙哥教士
|
Game 1
Game 2
Game 3*
|
週二 22:00
週三 22:00
週四 22:00
|Peacock / NBCSN
MLB季後賽分區系列賽對戰組合、賽程
|聯盟
|對戰組合
|賽事日期（美東 ET）
|轉播平台
|美聯 (ALDS)
|克里夫蘭守護者 vs. 白襪／太空人勝方
|
G1: 10/3（六）｜G2: 10/5（一）
G3: 10/7（三）｜G4*: 10/8（四）
G5*: 10/10（六）
|TBS / TruTV / HBO Max
|美聯 (ALDS)
|坦帕灣光芒 vs. 紅襪／洋基勝方
|
G1: 10/3（六）｜G2: 10/5（一）
G3: 10/7（三）｜G4*: 10/8（四）
G5*: 10/10（六）
|TBS / TruTV / HBO Max
|國聯 (NLDS)
|洛杉磯道奇 vs. 費城人／勇士勝方
|
G1: 10/3（六）｜G2: 10/4（日）
G3: 10/6（二）｜G4*: 10/7（三）
G5*: 10/9（五）
|Fox / FS1
|國聯 (NLDS)
|密爾瓦基釀酒人 vs. 教士／小熊勝方
|
G1: 10/3（六）｜G2: 10/4（日）
G3: 10/6（二）｜G4*: 10/7（三）
G5*: 10/9（五）
|Fox / FS1
MLB季後賽聯盟冠軍賽與世界大賽賽程
|階段
|賽事日期（美東 ET）
|轉播平台
|國家聯盟冠軍賽 (NLCS)
|10/11（日）至 10/19（一）
|Fox / FS1
|美國聯盟冠軍賽 (ALCS)
|10/12（一）至 10/20（二）
|TBS / TruTV / HBO Max
|世界大賽 (World Series)
|10/23（五）至 10/31（六）
|Fox
美國聯盟（American League）
坦帕灣光芒（美聯1號種子）：奪下美聯最佳戰績的光芒隊本季展現出幾乎無懈可擊的團隊戰力，憑藉全大聯盟最低的三振率與極具侵略性的跑壘體系高居榜首。打線由準MVP級巨星卡米內羅（Junior Caminero）領軍。儘管長打火力集中在少數幾位核心重砲手身上，但搭配拉斯穆森（Drew Rasmussen）引領的深度先發輪值與強悍後援陣容，光芒隊已做好萬全準備衝擊隊史首座世界大賽冠軍。
克里夫蘭守護者（美聯2號種子）：由王牌威廉斯（Gavin Williams）與爭奪新人王呼聲極高的新星梅西克（Parker Messick）組成的雙先發陣容，搭配終結者史密斯（Cade Smith）鎮守的全美聯最強牛棚，構築出令人生畏的投手王國。即便團隊全壘打數位居大聯盟倒數且缺乏單季20轟以上的重砲，但靠著關（Steven Kwan）頂級的上壘能力與堅韌的守備，守護者隊將持續在低比分的拉鋸戰中尋求下剋上的契機。
休士頓太空人（美聯3號種子） ：雖然太空人隊以81勝81敗的平庸戰績在美聯西區封王，寫下季後賽史上例行賽勝率最低的參賽隊伍紀錄，但絕不能忽視他們的十月DNA。隊中擁有全大聯盟最具破壞力的打擊者阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），隨時能憑藉一己之力改變戰局，搭配今井達也轉任牛棚後帶來的奇兵效果，太空人隊依然是任何強權都不願在短期淘汰賽中碰頭的棘手勁敵。
紐約洋基（美聯4號種子）：以外卡身分晉級的洋基隊擁有令人稱羨的豪華先發輪值，由準賽揚獎得主史力特勒（Cam Schlittler）、柯爾（Gerrit Cole）與弗萊德（Max Fried）組成頂級投手陣容，搭配團隊本季大聯盟最多的全壘打火力，整體天花板冠絕聯盟。
波士頓紅襪（美聯5號種子）：靠著老將葛雷（Sonny Gray）與菜鳥左投托利（Payton Tolle）組成的先發，以及全大聯盟防禦率最低的牛棚陣容，建立起極具破壞力的投球屏障。雖然團隊打線在9月經歷一段低潮期，但隨著柯恩特雷拉斯（Willson Contreras）等主力傷癒回歸，若打擊端及時甦醒，這支由代理總教練特雷西（Chad Tracy）帶領的勁旅將展現黑馬姿態衝擊冠軍。
芝加哥白襪（美聯6號種子）：從上季破紀錄的121敗到今年奇蹟般殺進季後賽，白襪隊寫下了大聯盟近代最震撼的翻盤奇蹟。靠著巴爾加斯（Miguel Vargas）、村上宗隆與蒙哥馬利（Colson Montgomery）等年輕重砲組成的強悍火力，白襪隊在不被看好的情況下殺出一條血路。雖然先發輪值深度略顯不足且防守端較不穩定，但憑藉超狂的團隊士氣與無後顧之憂的拚勁，白襪隊絕對是最不容小覷的驚奇黑馬。
密爾瓦基釀酒人（國聯1號種子）：豪取103勝的國聯龍頭釀酒人隊展現了大聯盟頂級的團隊棒球，雖然團隊全壘打數偏低，但憑藉極致的戰術推進、速度戰與大聯盟頂尖的外野守備，建構出難以破解的獲勝方程式。投手端由巨投米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）與新人強投亨德森（Logan Henderson）領軍，配合擁有數位火球男鎮守的豪華牛棚，釀酒人隊已具備萬全戰力挑戰隊史首座金盃。
洛杉磯道奇（國聯2號種子） 目標挑戰史詩級三連霸的道奇隊，坐擁山本由伸、史庫柏爾（Tarik Skubal）、史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）組成的先發輪值，搭配打擊巨星大谷翔平鎮守打線，陣容奢華程度冠絕群雄。雖然團隊陣容平均年齡偏高且季中飽受傷兵困擾，但憑藉豐富的奪冠經驗，道奇隊依然是今年世界大賽的最大奪冠熱門。
亞特蘭大勇士（國聯3號種子）：榮登國聯東區王座的勇士隊展現了恐怖的全壘打破壞力，打線從阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）到奧爾森（Matt Olson）皆具備隨時一棒沉痛打擊的能力。投手端除了不老老將沙爾（Chris Sale）持續投出賽揚等級表現外，交易截止日前補進的馬利（Tyler Mahle）轉隊後繳出誇張的1.28防禦率，加上後援群回穩，勇士隊已具備重返2021年榮耀的強大本錢。
聖地牙哥教士（國聯4號種子）：教士隊在下半季靠著塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與美林（Jackson Merrill）的火力爆發強勢鎖定外卡席次。球隊擁有皮維塔（Nick Pivetta）與金恩（Michael King）組成的穩定先發，以及由火球男米勒（Mason Miller）領軍的全大聯盟頂級牛棚陣容。
芝加哥小熊（國聯5號種子）：擁有全大聯盟最強火力與頂級守備陣容的小熊隊，打線由準MVP得主「PCA」克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）火力全開領軍，搭配重砲鈴木誠也與傷癒歸隊的布雷格曼（Alex Bregman），整體攻擊力極具震撼力。儘管團隊防禦率在季後賽隊伍中排名末段，但只要季中補強的投手群能在十月頂住壓力，小熊隊強大的得分爆發力將使他們成為任何對手的噩夢。
費城費城人（國聯6號種子）：在例行賽收官戰驚險拿到最後一張外卡門票的費城人隊，陣中擁有一群歷經大風大浪的頂級球星。先發輪值由羅倫森、威勒（Zack Wheeler）與季末狀態大復活的諾拉（Aaron Nola）掛帥，搭配重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）與哈波（Bryce Harper）的中心打線，天花板極高。
美國聯盟（American League）
|種子 / 隊伍
|分區 / 資格
|DraftKings 奪冠賠率
|Doolittle 模擬世界大賽勝率
|團隊近況指數（ESPN評價）
|
#1 坦帕灣光芒
|美聯東區冠軍
|+800
|13.3%
|84°
|
#2 克里夫蘭守護者
|美聯中區冠軍
|+1200
|8.5%
|98°
|
#3 休士頓太空人
|美聯西區冠軍
|+2500
|1.8%
|73°
|
#4 紐約洋基
|美聯外卡
|+850
|10.8%
|87°
|
#5 波士頓紅襪
|美聯外卡
|+1500
|4.9%
|70°
|
#6 芝加哥白襪
|美聯外卡
|+4000
|2.5%
|83°
國家聯盟（National League）
|種子 / 隊伍
|分區 / 資格
|DraftKings 奪冠賠率
|Doolittle 模擬世界大賽勝率
|團隊近況指數（ESPN評價）
|
#1 密爾瓦基釀酒人
|國聯中區冠軍
|+600
|21.4%
|116° (全聯盟最高)
|
#2 洛杉磯道奇
|國聯西區冠軍
|+200 (全聯盟最看好)
|21.9% (全聯盟最高)
|105°
|
#3 亞特蘭大勇士
|國聯東區冠軍
|+1500
|4.4%
|70°
|
#4 聖地牙哥教士
|國聯外卡
|+2000
|3.5%
|109°
|
#5 芝加哥小熊
|國聯外卡
|+1700
|3.9%
|67°
|
#6 費城費城人
|國聯外卡
|+2000
|3.1%
|61° (全聯盟最低)
🔹有幾支球隊可以打季後賽？
總共12支球隊晉級。美國聯盟（AL）與國家聯盟（NL）各有6支球隊參賽，包含3支分區冠軍與3支外卡球隊。
🔹今年大聯盟誰是衛冕球隊？
洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）。根據最新報導，道奇隊在過去兩季已完成二連霸，今年將挑戰史詩級的三連霸霸業。在先前的賽事中，道奇隊曾靠著泰勒·格拉斯諾（Tyler Glasnow）的關鍵救援與雙殺守備淘汰多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）挺進下一輪。
🔹大聯盟季後賽種子排名方式與對戰組合
各聯盟晉級的6支球隊將依據例行賽勝率被列為1至6號種子。
1號與2號種子： 各聯盟勝率最高的兩支分區冠軍，首輪輪空，直接保送晉級「分區系列賽」。
3號種子： 勝率排在第3名的分區冠軍。
4、5、6號種子： 各聯盟未封王球隊中勝率最高的三支「外卡」球隊。
🔹外卡制度怎麼打？
外卡系列賽（Wild Card Series）採取「三戰兩勝制」，且在短短三天內打完，沒有移動休息日。對戰組合為：3號種子對決6號種子、4號種子對決5號種子。最關鍵的優勢在於，三場比賽全數由高順位種子球隊擔任主場。
🔹什麼是「第163場比賽」？
過去當兩支球隊在例行賽162場打完後勝率完全相同時，大聯盟會安排加賽一場「第163場比賽」來決定分區冠軍或晉級資格。但隨著季後賽擴編至12隊，此制度已正式走入歷史。現在所有平手僵局皆直接透過數學公式判定，第一順位的決勝條件為兩隊的「例行賽對戰紀錄」。
🔹MLB季後賽特殊規則與主場優勢一覽
分區系列賽（DS）： 五戰三勝制，主客場採2-2-1制。高順位種子球隊（1、2號種子）擁有第1、第2及第5戰的主場優勢。
聯盟冠軍系列賽（CS）： 七戰四勝制，主客場採2-3-2制。高順位種子擁有第1、第2及第6、第7戰的主場優勢。
世界大賽（WS）： 七戰四勝制，主客場採2-3-2制。主場優勢不再看種子順位，而是由「例行賽戰績較佳」的球隊取得第1、第2及第6、第7戰的絕對主場優勢。
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。
📍Apple TV+：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。
📍MLB.TV：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。