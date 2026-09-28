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📍MLB季後賽分區種子順序為何？

📍MLB季後賽外卡系列賽對戰組合、賽程

📍MLB季後賽分區系列賽對戰組合、賽程

📍MLB季後賽聯盟冠軍賽與世界大賽賽程

📍MLB季後賽12隊戰力分析

📍MLB季後賽隊伍奪冠賠率與模擬勝率

📍MLB季後賽參賽隊伍與種子排名方式

📍MLB季後賽特殊規則與賽制解析

📍MLB季後賽國內外轉播單位與連結

▲大聯盟季後賽將在9/30日開打。（圖／取自MLB X）

MLB季後賽分區種子順序為何？

聯盟 分區冠軍（種子順位） 外卡晉級球隊（種子順位） 美國聯盟 (AL) 光芒（東區／第1種子） 守護者（中區／第2種子） 太空人（西區／第3種子） 洋基（外卡1／第4種子） 紅襪（外卡2／第5種子） 白襪（外卡3／第6種子） 國家聯盟 (NL) 釀酒人（中區／第1種子） 道奇（西區／第2種子） 勇士（東區／第3種子） 教士（外卡1／第4種子） 小熊（外卡2／第5種子） 費城人（外卡3／第6種子）

MLB季後賽外卡系列賽對戰組合、賽程

聯盟 對戰組合 場次（三戰兩勝制） 時間（美東 ET） 轉播平台 美聯 (AL) 芝加哥白襪 vs. 休士頓太空人 Game 1 Game 2 Game 3* 週二 17:00 週三 17:00 週四 17:00 Peacock / NBCSN 美聯 (AL) 波士頓紅襪 vs. 紐約洋基 Game 1 Game 2 Game 3* 週二 20:00 週三 20:00 週四 20:00 NBC / Peacock 國聯 (NL) 費城費城人 vs. 亞特蘭大勇士 Game 1 Game 2 Game 3* 週二 14:00 週三 14:00 週四 14:00 NBC / Peacock 國聯 (NL) 芝加哥小熊 vs. 聖地牙哥教士 Game 1 Game 2 Game 3* 週二 22:00 週三 22:00 週四 22:00 Peacock / NBCSN

MLB季後賽分區系列賽對戰組合、賽程

聯盟 對戰組合 賽事日期（美東 ET） 轉播平台 美聯 (ALDS) 克里夫蘭守護者 vs. 白襪／太空人勝方 G1: 10/3（六）｜G2: 10/5（一） G3: 10/7（三）｜G4*: 10/8（四） G5*: 10/10（六） TBS / TruTV / HBO Max 美聯 (ALDS) 坦帕灣光芒 vs. 紅襪／洋基勝方 G1: 10/3（六）｜G2: 10/5（一） G3: 10/7（三）｜G4*: 10/8（四） G5*: 10/10（六） TBS / TruTV / HBO Max 國聯 (NLDS) 洛杉磯道奇 vs. 費城人／勇士勝方 G1: 10/3（六）｜G2: 10/4（日） G3: 10/6（二）｜G4*: 10/7（三） G5*: 10/9（五） Fox / FS1 國聯 (NLDS) 密爾瓦基釀酒人 vs. 教士／小熊勝方 G1: 10/3（六）｜G2: 10/4（日） G3: 10/6（二）｜G4*: 10/7（三） G5*: 10/9（五） Fox / FS1

MLB季後賽聯盟冠軍賽與世界大賽賽程

階段 賽事日期（美東 ET） 轉播平台 國家聯盟冠軍賽 (NLCS) 10/11（日）至 10/19（一） Fox / FS1 美國聯盟冠軍賽 (ALCS) 10/12（一）至 10/20（二） TBS / TruTV / HBO Max 世界大賽 (World Series) 10/23（五）至 10/31（六） Fox

MLB季後賽12隊戰力分析

美國聯盟（American League）

▲太空人靠對戰優勢拿下美聯西區冠軍，近10季第9度闖進季後賽，外卡系列賽將在主場迎戰白襪。（圖／取自太空人官方社群）

國家聯盟（National League）

▲洛杉磯道奇以100勝鎖定國聯第2種子直通分區系列賽，將坐等外卡戰亞特蘭大勇士與費城費城人之間的勝方。（圖／美聯社／達志影像）

MLB季後賽隊伍奪冠賠率與模擬勝率

美國聯盟（American League）

種子 / 隊伍 分區 / 資格 DraftKings 奪冠賠率 Doolittle 模擬世界大賽勝率 團隊近況指數（ESPN評價） #1 坦帕灣光芒 美聯東區冠軍 +800 13.3% 84° #2 克里夫蘭守護者 美聯中區冠軍 +1200 8.5% 98° #3 休士頓太空人 美聯西區冠軍 +2500 1.8% 73° #4 紐約洋基 美聯外卡 +850 10.8% 87° #5 波士頓紅襪 美聯外卡 +1500 4.9% 70° #6 芝加哥白襪 美聯外卡 +4000 2.5% 83°

國家聯盟（National League）

種子 / 隊伍 分區 / 資格 DraftKings 奪冠賠率 Doolittle 模擬世界大賽勝率 團隊近況指數（ESPN評價） #1 密爾瓦基釀酒人 國聯中區冠軍 +600 21.4% 116° (全聯盟最高) #2 洛杉磯道奇 國聯西區冠軍 +200 (全聯盟最看好) 21.9% (全聯盟最高) 105° #3 亞特蘭大勇士 國聯東區冠軍 +1500 4.4% 70° #4 聖地牙哥教士 國聯外卡 +2000 3.5% 109° #5 芝加哥小熊 國聯外卡 +1700 3.9% 67° #6 費城費城人 國聯外卡 +2000 3.1% 61° (全聯盟最低)

MLB季後賽參賽隊伍與種子排名方式

▲白襪休賽季簽下日本重砲村上宗隆，全隊展現截然不同的搶勝意志，今年從百敗球隊，轉眼變成季後賽強權。（圖／美聯社／達志影像）

MLB季後賽特殊規則與賽制解析

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▲洋基確定連續3年挺進季後賽，這也是總教練布恩（Aaron Boone）執教9年來第8度打進季後賽。（圖／美聯社／達志影像）

MLB季後賽國內外轉播單位與連結

2026年大聯盟例行賽在經歷162場的激烈廝殺後圓滿落幕，最後的分區冠軍與外卡席次爭奪戰戰況非常白熱化。國聯方面，費城費城人在例行賽收官戰順利贏球，成功搶下最後一張外卡門票；美聯西區休士頓太空人與德州遊騎兵在最後一日並列龍頭，最終太空人在遊騎兵落敗後奪得美聯西區冠軍寶座。備受矚目的季後賽正式揭開序幕，率先登場的外卡戰採三戰兩勝制，8支隊伍將全力爭奪晉級分區系列賽的4張門票。《NOWNEWS》本文為讀者整理季後賽的對戰組合、賽程以及特殊規則解析。奪下美聯最佳戰績的光芒隊本季展現出幾乎無懈可擊的團隊戰力，憑藉全大聯盟最低的三振率與極具侵略性的跑壘體系高居榜首。打線由準MVP級巨星卡米內羅（Junior Caminero）領軍。儘管長打火力集中在少數幾位核心重砲手身上，但搭配拉斯穆森（Drew Rasmussen）引領的深度先發輪值與強悍後援陣容，光芒隊已做好萬全準備衝擊隊史首座世界大賽冠軍。由王牌威廉斯（Gavin Williams）與爭奪新人王呼聲極高的新星梅西克（Parker Messick）組成的雙先發陣容，搭配終結者史密斯（Cade Smith）鎮守的全美聯最強牛棚，構築出令人生畏的投手王國。即便團隊全壘打數位居大聯盟倒數且缺乏單季20轟以上的重砲，但靠著關（Steven Kwan）頂級的上壘能力與堅韌的守備，守護者隊將持續在低比分的拉鋸戰中尋求下剋上的契機。：雖然太空人隊以81勝81敗的平庸戰績在美聯西區封王，寫下季後賽史上例行賽勝率最低的參賽隊伍紀錄，但絕不能忽視他們的十月DNA。隊中擁有全大聯盟最具破壞力的打擊者阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），隨時能憑藉一己之力改變戰局，搭配今井達也轉任牛棚後帶來的奇兵效果，太空人隊依然是任何強權都不願在短期淘汰賽中碰頭的棘手勁敵。以外卡身分晉級的洋基隊擁有令人稱羨的豪華先發輪值，由準賽揚獎得主史力特勒（Cam Schlittler）、柯爾（Gerrit Cole）與弗萊德（Max Fried）組成頂級投手陣容，搭配團隊本季大聯盟最多的全壘打火力，整體天花板冠絕聯盟。靠著老將葛雷（Sonny Gray）與菜鳥左投托利（Payton Tolle）組成的先發，以及全大聯盟防禦率最低的牛棚陣容，建立起極具破壞力的投球屏障。雖然團隊打線在9月經歷一段低潮期，但隨著柯恩特雷拉斯（Willson Contreras）等主力傷癒回歸，若打擊端及時甦醒，這支由代理總教練特雷西（Chad Tracy）帶領的勁旅將展現黑馬姿態衝擊冠軍。從上季破紀錄的121敗到今年奇蹟般殺進季後賽，白襪隊寫下了大聯盟近代最震撼的翻盤奇蹟。靠著巴爾加斯（Miguel Vargas）、村上宗隆與蒙哥馬利（Colson Montgomery）等年輕重砲組成的強悍火力，白襪隊在不被看好的情況下殺出一條血路。雖然先發輪值深度略顯不足且防守端較不穩定，但憑藉超狂的團隊士氣與無後顧之憂的拚勁，白襪隊絕對是最不容小覷的驚奇黑馬。豪取103勝的國聯龍頭釀酒人隊展現了大聯盟頂級的團隊棒球，雖然團隊全壘打數偏低，但憑藉極致的戰術推進、速度戰與大聯盟頂尖的外野守備，建構出難以破解的獲勝方程式。投手端由巨投米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）與新人強投亨德森（Logan Henderson）領軍，配合擁有數位火球男鎮守的豪華牛棚，釀酒人隊已具備萬全戰力挑戰隊史首座金盃。目標挑戰史詩級三連霸的道奇隊，坐擁山本由伸、史庫柏爾（Tarik Skubal）、史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）組成的先發輪值，搭配打擊巨星大谷翔平鎮守打線，陣容奢華程度冠絕群雄。雖然團隊陣容平均年齡偏高且季中飽受傷兵困擾，但憑藉豐富的奪冠經驗，道奇隊依然是今年世界大賽的最大奪冠熱門。榮登國聯東區王座的勇士隊展現了恐怖的全壘打破壞力，打線從阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）到奧爾森（Matt Olson）皆具備隨時一棒沉痛打擊的能力。投手端除了不老老將沙爾（Chris Sale）持續投出賽揚等級表現外，交易截止日前補進的馬利（Tyler Mahle）轉隊後繳出誇張的1.28防禦率，加上後援群回穩，勇士隊已具備重返2021年榮耀的強大本錢。教士隊在下半季靠著塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與美林（Jackson Merrill）的火力爆發強勢鎖定外卡席次。球隊擁有皮維塔（Nick Pivetta）與金恩（Michael King）組成的穩定先發，以及由火球男米勒（Mason Miller）領軍的全大聯盟頂級牛棚陣容。擁有全大聯盟最強火力與頂級守備陣容的小熊隊，打線由準MVP得主「PCA」克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）火力全開領軍，搭配重砲鈴木誠也與傷癒歸隊的布雷格曼（Alex Bregman），整體攻擊力極具震撼力。儘管團隊防禦率在季後賽隊伍中排名末段，但只要季中補強的投手群能在十月頂住壓力，小熊隊強大的得分爆發力將使他們成為任何對手的噩夢。在例行賽收官戰驚險拿到最後一張外卡門票的費城人隊，陣中擁有一群歷經大風大浪的頂級球星。先發輪值由羅倫森、威勒（Zack Wheeler）與季末狀態大復活的諾拉（Aaron Nola）掛帥，搭配重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）與哈波（Bryce Harper）的中心打線，天花板極高。總共12支球隊晉級。美國聯盟（AL）與國家聯盟（NL）各有6支球隊參賽，包含3支分區冠軍與3支外卡球隊。洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）。根據最新報導，道奇隊在過去兩季已完成二連霸，今年將挑戰史詩級的三連霸霸業。在先前的賽事中，道奇隊曾靠著泰勒·格拉斯諾（Tyler Glasnow）的關鍵救援與雙殺守備淘汰多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）挺進下一輪。各聯盟晉級的6支球隊將依據例行賽勝率被列為1至6號種子。1號與2號種子： 各聯盟勝率最高的兩支分區冠軍，首輪輪空，直接保送晉級「分區系列賽」。3號種子： 勝率排在第3名的分區冠軍。4、5、6號種子： 各聯盟未封王球隊中勝率最高的三支「外卡」球隊。外卡系列賽（Wild Card Series）採取「三戰兩勝制」，且在短短三天內打完，沒有移動休息日。對戰組合為：3號種子對決6號種子、4號種子對決5號種子。最關鍵的優勢在於，三場比賽全數由高順位種子球隊擔任主場。過去當兩支球隊在例行賽162場打完後勝率完全相同時，大聯盟會安排加賽一場「第163場比賽」來決定分區冠軍或晉級資格。但隨著季後賽擴編至12隊，此制度已正式走入歷史。現在所有平手僵局皆直接透過數學公式判定，第一順位的決勝條件為兩隊的「例行賽對戰紀錄」。分區系列賽（DS）： 五戰三勝制，主客場採2-2-1制。高順位種子球隊（1、2號種子）擁有第1、第2及第5戰的主場優勢。聯盟冠軍系列賽（CS）： 七戰四勝制，主客場採2-3-2制。高順位種子擁有第1、第2及第6、第7戰的主場優勢。世界大賽（WS）： 七戰四勝制，主客場採2-3-2制。主場優勢不再看種子順位，而是由「例行賽戰績較佳」的球隊取得第1、第2及第6、第7戰的絕對主場優勢。：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。