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參加節目《乘風2026》獲得許多關注的39歲中國知名舞者淡淡，日前在節目《我家那閨女》中認愛小14歲男友艾迪（Eddie），沒想到才過不久，男方就被發現社群追蹤許多物化女性的爭議內容，還讓朋友隨便開女友黃腔，因此許多粉絲紛紛勸女方：「快逃！」淡淡公開認愛之後，粉絲開始鑑別女神的交友對象是不是一個正常人，因此翻遍了艾迪社群帳號，沒想到居然發現他關注了一大堆色情內容，以及物化女性、該如何操控感情的教學帳號，甚至有些帳號直接被標注成敏感內容。不僅如此，艾迪還被發現放任朋友開女友黃腔，就算被朋友說「淡淡應該很幸福」也是不為所動，但女方所說的「體面男友」形象差很多。爭議內容傳開之後，許多粉絲都擔心淡淡遇人不淑，認為女神交往的對象並不是一個好人，紛紛喊話她「快跑」；不過也有許多粉絲認為淡淡都快40歲了，交往前一定會知道對方是什麼樣的人，因此不需要去為她擔心。目前男方社群帳號在被所有網友翻出來之後，已經全數把內容刪除，至於物化女性內容，截稿前淡淡、艾迪都沒有公開回應。