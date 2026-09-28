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▲孫千工作室否認與陳飛宇的緋聞，口氣甚至相當不屑。（圖／翻攝自微博＠孫千工作室）

▲陳飛宇工作室也否認與孫千的緋聞，更直言是無妄之災。（圖／翻攝自微博＠陳飛宇工作室）

中國女星孫千靠著和井柏然主演的電視劇《早春晴朗》漲粉近300萬，沒想到近日大結局才剛播完，她就傳出與另一名男星陳飛宇的緋聞，兩人疑似共用一台商務車，引發熱議。對此，孫千工作室昨（27）日火速回應：「煩心事已經夠多了，別來沾邊」，陳飛宇工作室也出面否認：「純扯，無妄之災」，看得出來雙方都對於被炒作緋聞感到相當不滿。近日有網友爆料，孫千與陳飛宇先後使用過同一輛商務車，由此猜測兩人關係不一般，相關話題迅速登上微博熱搜榜，引爆討論。加上孫千與陳飛宇去年底才一起合拍電視劇《我的純真年代》，飾演苦命小夫妻，頗有CP感，緋聞因此甚囂塵上。對此，孫千工作室昨日深夜先後發了兩篇貼文否認，第一篇為：「純屬造謠，請勿打擾，認真工作中」，第二篇為：「煩心事夠多了，別來沾邊。」語氣聽起來頗為不悅，像是在偷罵陳飛宇藉著緋聞蹭她熱度，讓粉絲看了全笑翻。而陳飛宇方面的回應也很直接，他的工作室同樣在昨晚發文，直呼：「純扯，無妄之災」，同時還不忘宣傳陳飛宇的新電影《神探之痕跡》。大家看到兩方的態度，瞬間就明白緋聞只是造謠，更因為工作室發文時的口氣都很不滿，新的熱搜關鍵字反而出現「#陳飛宇孫千是仇人嗎？」網友認為雙方明明合作過戲劇，大可以用好朋友的身分回應就好，不需要拉高仇恨值。但孫千的粉絲卻覺得她就是被惡意蹭流量，沒有發律師聲明提告已經相當體面。陳飛宇的粉絲則護航自己的偶像，直言他根本不需要蹭孫千，畢竟陳飛宇的爸爸就是中國名導陳凱歌，作為星二代的他本來就自帶流量，讓迷妹直呼：「誰蹭誰還不一定呢！」