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解放軍規模快速擴張 帕帕羅：要讓北京知道代價

嚇阻若失敗怎麼辦？台海恐化身「地獄景象」

美國是否出兵仍無答案 最終決定權在總統

美國太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）即將登上《時代雜誌》（TIME）10月12日號封面，他在最新專訪中大篇幅談及中國與台海安全，強調美軍的目標並非與中國開戰，而是建立足夠強大的「拒止嚇阻」（deterrence by denial）能力，讓北京認知到對台動武將付出難以承受的代價，從源頭阻止戰爭發生。現年61歲的帕帕羅今年7月底在夏威夷美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）接受《TIME》專訪，相關內容於9月24日刊出。他援引《孫子兵法》「不戰而屈人之兵」的概念指出，對他而言，任務成功並不是打一場戰爭並取得勝利，而是建立足夠的嚇阻力量，讓戰爭一開始就不會發生。帕帕羅掌管的美國太平洋司令部責任區涵蓋約半個地球，麾下約有40萬名軍職與文職人員，太平洋艦隊擁有約200艘軍艦、5個航空母艦打擊群及超過1000架軍機，而嚇阻中國對台採取軍事行動，是他目前最受關注的任務之一。帕帕羅指出，中國軍力在過去數十年間快速擴張，除了海軍規模增加，也持續強化飛彈、航太及核武能力，使美軍在太平洋面臨二戰以來極為嚴峻的軍事挑戰。面對中國軍力增長，帕帕羅將自身戰略形容為「拒止嚇阻」，也就是讓潛在對手相信，即使發動攻擊，也難以實現原先設定的軍事目標。他強調，美國並非尋求推翻中國共產黨，而是要讓北京理解，一旦涉及美國的直接利益，美軍具備阻止侵略行動的能力。換言之，嚇阻的核心並非證明美國願意打一場戰爭，而是提高動武成本及失敗風險，讓對手最終放棄使用武力。如果嚇阻最終失效，帕帕羅過去提出的「地獄景象」（Hellscape）構想就可能成為因應台海衝突的方式之一。這項概念部分借鏡俄烏戰爭經驗，透過大量相對低成本、可量產的無人系統，搭配傳統高科技飛彈及其他武器，讓進攻部隊難以迅速向前推進。帕帕羅希望，一旦中國發動兩棲攻擊，可以利用大量無人系統拖慢甚至阻止解放軍跨越台灣海峽，為其他防衛力量爭取時間。他指出，俄烏戰爭已顯示，在無人機大量投入戰場後，兩棲登陸、空降突擊等進攻行動可能面臨極高的人員與裝備損失，因此希望把類似原則運用在嚇阻中國對台動武。不過《TIME》特別指出，美軍為台海可能爆發的軍事危機進行準備，並不代表美國已經承諾一旦中國攻台就直接參戰。帕帕羅的工作是建立足以嚇阻、必要時能夠因應中國軍事行動的能力，但真正發生台海危機時，美國是否直接軍事介入，仍將由美國總統作出決定。過去兵棋推演也顯示，即使成功阻止中國兩棲攻台，美方自身仍可能付出極為慘重的代價。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）2023年公布的台海兵推，在多數情境中，美國、台灣及日本能夠阻止中國成功占領台灣，但美軍可能損失航空母艦、數十艘軍艦及數百架軍機。帕帕羅對美軍在衝突中取勝的能力表達信心，但他強調，目前真正努力的方向，是持續拉大美軍的優勢，降低可能付出的人命、軍事能力、金錢與時間成本，「我希望把代價降至零。」