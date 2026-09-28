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洛杉磯道奇以100勝62敗結束例行賽，確定以國聯第2種子直通分區系列賽，第一關將等待亞特蘭大勇士與費城費城人外卡系列賽勝方。若從戰績、對強隊表現、投手壓制力與季末狀態來看，勇士明顯是道奇更不想提前遇到的對手。勇士曾在8月底橫掃道奇，其中塞爾（Chris Sale）對道奇投出9局完封，那場完封戰曾兩度三振大谷，恐怕是道奇想要達成三連霸最大阻礙。根據MLB官網最新戰績，道奇本季100勝62敗、得失分差高達+201，已確定國聯分區系列賽對手會是「勇士／費城人」勝方；勇士94勝68敗、費城人88勝74敗，兩隊將先在外卡系列賽交手，勝隊再挑戰道奇。從表面看，費城人擁有哈波（Bryce Harper）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）、惠勒（Zack Wheeler）等球星，短期系列賽絕對不能小看；但若問「誰最難打」，答案更偏向勇士，因為他們不是只靠明星名氣，而是整體投打結構都更接近道奇等級。勇士本季94勝68敗，得742分、失626分，得失分差+116；對勝率5成以上球隊戰績43勝29敗，這項數據非常關鍵，代表他們面對強隊並不只是能咬住，而是真的能贏。相比之下，費城人雖然也闖進季後賽，但例行賽得失分差只有+15，對勝率5成以上球隊31勝38敗。更直接的警訊是，勇士本季曾在8月底對道奇完成3連戰橫掃，其中塞爾（Chris Sale）還曾對道奇投出完封勝，單場9局只被敲5安、送出11次三振，率隊1：0擊敗道奇。這不只是例行賽一場勝負，而是證明勇士有能力壓低道奇火力。費城人的麻煩在於，他們的先發輪值上限很高。MLB官網點名，費城人本季後段能反彈，很大原因是惠勒、赫蘇斯・盧薩多（Jesús Luzardo）與克里斯托弗・桑契斯（Cristopher Sánchez）組成輪值前段，加上8月補進路易斯・阿拉耶茲（Luis Arraez）後，打線一度變得更流暢。但費城人最大問題是季末狀態太不穩。根據MLB官網，費城人一度在外卡席次上領先響尾蛇4場、只剩5場比賽，卻差點崩盤；他們在最後一週吞下4連敗，期間只拿3分，還出現連續21局未得分的低潮，直到例行賽最後一天才以7：3擊敗光芒驚險晉級。更現實的是，惠勒原本可能留到外卡首戰，但費城人因為必須在第162場搶晉級門票，只能讓他先發對光芒。這代表費城人外卡系列賽開局很可能無法用惠勒壓勇士，若系列賽被拖長，即使晉級，也會進一步消耗投手布局。若只看單場爆發力，費城人當然有能力傷害道奇，哈波、舒瓦伯這種季後賽型重砲，一棒就能改變系列賽氣氛。但從整體穩定度來看，費城人比較像「上限危險、下限也低」的對手。勇士則不同。他們有國東冠軍底氣，例行賽戰績、得失分差、對強隊戰績都明顯優於費城人，加上本季曾橫掃道奇，心理層面與對戰樣本都會讓洛杉磯更有壓力。對道奇而言，分區系列賽若碰費城人，是要防對方巨星短期爆發；但若碰勇士，才是真正從第一戰就可能被拖進投手戰、低比分纏鬥的硬仗。