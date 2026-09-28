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國5凌晨北上塞爆！「宜蘭→台北」靠快速通關：1.5小時就到

擇搭乘葛瑪蘭客運，沒想到過程一路順暢，21時15分上車，22時40分就抵達台北車站，過程只花約1.5小時。

▲從昨（27）日下午開始國5湧現北上大量車潮，並一路塞到今日凌晨，其中宜蘭至頭城路段還出現車速低於20公里的「紫爆」情況。（圖／翻攝自高公局）

國5北上塞車有解！大客車通行路肩 宜蘭回台北省40分

根據蘆洲監理站表示，本次中秋連假高公局實施國5大客車通行路肩及主線儀控措施，以紓解國道5號「台北－宜蘭」往返壅塞情形。

▲本次中秋連假高公局實施國5大客車通行路肩及主線儀控措施，以紓解國道5號「台北－宜蘭」往返壅塞情形。（示意圖／記者葉政勳攝）

中秋連假客運超便宜！85條路線有優惠：宜蘭回台北不到200元

▲為了紓減中秋連假期間國道壅塞狀況，公路局推出客運優惠，民眾從即日起至28日，搭乘85條中長途國道客運路線可享優惠。（圖／公路局提供）

今（28）日是中秋連假最後一天，收假日預估將會有大量北上車潮，但昨日下午國5宜蘭回台北路途，早已湧現長長車陣，甚至宜蘭至頭城路段還出現紫爆。從昨（27）日下午開始國5湧現北上大量車潮，並一路塞到今日凌晨，其中宜蘭至頭城路段還出現車速低於20公里的「紫爆」情況，駕駛苦笑根本是「國5大型停車場」。如果民眾不想遇到這種情況，搭乘客運是最好的選擇。有女網友在Threads發文，表示自己從宜蘭回台北，選該名乘客也貼出影片證明，可見畫面中，左半邊有長長車陣，每輛車都被卡得無法動彈，但她所搭乘的客運則行駛路肩，一路順暢根本沒有阻攔，讓她開心直呼「快速通關買得最值得的一次」。貼文曝光後，立馬引來不少內行人留言，並推薦連假搭乘客運是最好的選擇，、「讓客運車能快速通關是非常棒的政策」。每到連假期間就會湧現不少車潮，其中宜蘭地區為連續假期熱門景點，台北往返宜蘭地區的車潮易有壅塞的情形，公路局為了推廣客運，並避免客運受到塞車影響，都會在特定時間開放大客車通行路肩。此外，台北區監理所亦協調相關客運業者，視現場乘客候車狀況加開台北至宜蘭的疏運班車，民眾可在尖峰時段搭乘大客車往返該路段，平均約可節省30～40分鐘旅行時間，鼓勵民眾多搭乘公共運輸取代小客車出遊。值得一提的是，搭乘客運的好處不只快速，為了紓減中秋連假期間國道壅塞狀況，公路局還推出客運優惠，至今（28）日只要搭乘85條中長途國道客運路線可享票價6折優惠，另登錄TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次享15%回饋，搭乘4次以上享30%回饋，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋，疊加後最高可享4折優惠。《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢宜蘭往返台北客運票價，如搭乘葛瑪蘭客運，今日從宜蘭站到台北站，全票只要145元；如搭乘首都客運，平常從宜蘭到台北，全票也只要136元。如果民眾受夠了連假塞車情況，不妨參考改搭乘客運，不只票價便宜，還更省時。