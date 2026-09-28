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借錢變難，利率升高，資金愈來愈緊俏的現實！財信傳媒董事長謝金河以「錢緊！AI通膨來了！」為題發文，今（2026）年科技大廠大舉擴廠，大家都努力籌資，造成銀行體系資金緊俏，最近有一個指標轉弱，對股市不太有利，M1b、M2形成「死亡交叉」，這也是資金吃緊的景象，不過，台股基本面太好，資金不夠，股價仍然能創新高，這是局部的突破，漲勢集中在少數個股，例如先前是川湖，健策，大立光，這次是聯發科，創意，這是「單點突破」。謝金河表示，儘管川普不斷施壓要聯準會（Fed）降息，並且認為利率應該降到1%才合理，市場卻不給川普面子，連他任命取代鮑爾的聯準會主席華許也在這次FOMC議息會議上出現12比0的一面倒決議，基本利率升高到3.75到4%，美國長天期房貸利率更衝上7.45%，聯準會不但沒有降息反而升息。這兩天，美國10年債殖利率上升至5.208%，30年債到5.476%，這個債券殖利率不斷飆升的景象，不全然是油價上漲帶動的，而是AI的確資本支出帶動，這是Ai通膨。國際貨幣基金（IMF）剛剛公布，今年全球AI的投資已經逾2兆美元，今年單是HBM，SSD的價格漲幅至少3到10倍，上回我列出一台Vera Rubin機櫃造價780萬美元，單是記憶體就佔了200萬美元。AI的軍備競賽帶來龐大的資本支出，也造成Ai供應鏈價格全面上升。美國4大CSP大廠今年資本支出7450億美元，今年已經發債2500億美元，大企業紛紛在市場搶錢，公債殖利率也愈推愈高，資金成本也跟著上漲，這是AI帶動的通膨。台灣也不例外，謝金河指出，今年科技大廠大舉擴廠，不論是從股市增資，或是向銀行貸款，大家都努力籌資，進一步造成銀行體系的資金緊俏。最近有一個指標轉弱，對股市不太有利，那就是M1b與M2形成死亡交叉，這也是資金吃緊的景象。這個Ai帶來通膨接下來將考驗台灣央行的應變。謝金河分析，這麼多年來，台灣一直維持超低利率，企業籌資享受低利融資好處，很多中小企業。或是弱勢的個體戶也可以享受低利融資的優惠。但低利時代已不再，央行決策也將面臨更大挑戰！楊金龍總裁不知準備好了？沒有？不過，謝金河也提到，台股基本面太好，資金不夠，股價仍然能創新高，這是局部的突破，漲勢集中在少數個股，例如先前是川湖，健策，大立光，這次是聯發科，創意，這是單點突破！