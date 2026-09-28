今（28）日中秋連假最後一天「秋老虎」發威，各地晴到多雲、高溫炎熱，大台北、西部內陸及花東縱谷局部有36度高溫，中央氣象署已發布高溫資訊。天氣風險公司分析師黃國致表示，周二、周三（9月29日至9月30日）仍偏熱，周四（10月1日）東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春半島降雨增加，北部、東部氣溫也將明顯下降。
收假日晴到多雲 午後山區零星雨
黃國致指出，今（28）日中秋假期最後一天，全台晴到多雲，午後山區零星有短暫陣雨，氣溫在北部23至35度，中部23至35度，南部25至35度，東部24至33度，且大台北、西部內陸局部地區、花東縱谷有36度左右高溫發生機會，外出請注意防曬及補充水分，日夜溫差偏大，早出晚歸多留意保暖。
8縣市高溫特報 好天氣持續到周三
今天「秋老虎」發威，各地天氣高溫炎熱，中央氣象署也發布「高溫資訊」，中午前後「台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣」為黃色燈號，請注意36度的高溫。
黃國致說明，周二、周三天氣持續穩定，各地晴到多雲，午後山區有零星降雨，白天各地高溫31至35度，大台北、西部內陸局部地區仍有36度高溫，夜晚清晨約23至27度，感受較涼，可適度增添衣物。
東北季風周四增強 北台灣降溫下雨
周四東北季風逐漸增強，中午過後北台灣雲量增多，入夜基隆北海岸、宜蘭局部有降雨發生，其他地區晴到多雲，午後南部、各地山區局部有短暫陣雨發生。周五至周末，桃園以北、東半部、恆春半島有短暫雨，迎風面山區雨勢可能較明顯，中南部多雲到晴，午後局部有短暫陣雨。
東北季風增強，氣溫也會略微下滑，周五至周末，北部、東部高溫28至31度，日間感受較舒適，中部32至33度，南部31至33度；夜晚清晨北部及東部地區約22至25度、中南部地區約23至27度。
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黃國致指出，今（28）日中秋假期最後一天，全台晴到多雲，午後山區零星有短暫陣雨，氣溫在北部23至35度，中部23至35度，南部25至35度，東部24至33度，且大台北、西部內陸局部地區、花東縱谷有36度左右高溫發生機會，外出請注意防曬及補充水分，日夜溫差偏大，早出晚歸多留意保暖。
今天「秋老虎」發威，各地天氣高溫炎熱，中央氣象署也發布「高溫資訊」，中午前後「台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣」為黃色燈號，請注意36度的高溫。
黃國致說明，周二、周三天氣持續穩定，各地晴到多雲，午後山區有零星降雨，白天各地高溫31至35度，大台北、西部內陸局部地區仍有36度高溫，夜晚清晨約23至27度，感受較涼，可適度增添衣物。
周四東北季風逐漸增強，中午過後北台灣雲量增多，入夜基隆北海岸、宜蘭局部有降雨發生，其他地區晴到多雲，午後南部、各地山區局部有短暫陣雨發生。周五至周末，桃園以北、東半部、恆春半島有短暫雨，迎風面山區雨勢可能較明顯，中南部多雲到晴，午後局部有短暫陣雨。
東北季風增強，氣溫也會略微下滑，周五至周末，北部、東部高溫28至31度，日間感受較舒適，中部32至33度，南部31至33度；夜晚清晨北部及東部地區約22至25度、中南部地區約23至27度。