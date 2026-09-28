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中國國家主席習近平日前在華府會晤美國總統川普（Donald Trump），這也是雙方今年第二度會晤。對此，國安人士分析，川習會落幕後的6大意義，除了認為實質進展有限之外，台灣須鞏固關鍵產業地位，將經濟實力轉化為安全基礎；此外，台灣應以自身實力與民主價值爭取國際信任，並維持不挑釁、不冒進、不屈服的兩岸立場。對此，國安人士分析6點，第一，儀式隆重，實質進展有限。他認為，川普與習近平今年第二度會晤，美中雖各自公布會談成果，但關稅調降、AI出口管制、過剩產能及對美大宗採購等核心議題，仍未取得明顯突破，雙方成果文件均未提及台灣。第二，美中將持續密集接觸，也持續競爭。國安人士說，峰會建立了降低立即衝突風險的溝通管道，但美方並未因外交禮遇而放鬆關稅、科技管制及對中去風險政策，「高頻率溝通、高強度競爭」可能成為美中關係的新常態。第三，台灣未成為峰會交易焦點。國安人士指出，中方原盼重提「美中三公報」，促使美方減少對台軍售，但峰會成果文件未納入台灣議題，美方透過國務院及多國聲明，重申對台政策與安全承諾不變。國安人士提到，第四，台灣須鞏固不可替代的產業地位。持續強化AI、高階半導體、先進製造及關鍵供應鏈，加速研發與產業升級，將經濟實力轉化為安全基礎；第五，深化合作與自我防衛。他提到，在台美關係基礎上，擴大與日本、歐盟及印太民主國家在供應鏈安全、資安、民防等領域的合作，同時推動國防自主與非對稱戰力建設。第六， 保持戰略定力。國安人士說，面對長期美中競爭，台灣應以自身實力與民主價值爭取國際信任，並維持不挑釁、不冒進、不屈服的兩岸立場。