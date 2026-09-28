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▲李灝宇新人球季累積31支長打（含19支二壘打與10轟），長打佔比突破3成5，證明其揮棒破壞力足以在大聯盟立足。（圖／路透／達志影像）

效力底特律老虎隊的台灣23歲內野手「怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee），正式完成了個人在大聯盟的第一個完整職業賽季。回顧這趟驚奇的菜鳥年征途，李灝宇整季出賽多達113場，在326個打數中揮出87支安打、包含10發全壘打、46分打點，繳出打擊三圍.267／.326／.429、整體攻擊指數（OPS）高達.755的全面成績單。單看.267的打擊率，或許外界會將他定義為一名「合格的輪替新秀」；然而，若進一步從擊球長打率、進攻端製造傷害的效率、以及大聯盟二壘手位置的平均攻擊價值深入剖析，李灝宇在2026年所打下的這份成績單，其實比表面數字更具意義李灝宇新人年繳出.267打擊率、.326上壘率與.429長打率，OPS達到.755。李灝宇能持續擊出帶有實質傷害性的紮實勁球。對於一名年僅23歲、生涯首度踏上大聯盟舞台的年輕二壘手而言，能將整季OPS穩定維持在.750以上門檻，代表他已具備提供大聯盟前段棒次攻擊品質的實力。更值得關注的是他的適應節奏。李灝宇今年並非開季就在先發名單中順風順水，他於4月17日首度獲得球團徵召升上大聯盟，6月初曾因打擊低潮被短暫下放3A重整機制，隨後迅速調整回歸。在經歷多次升降與高強度投打對決的動態考驗下，他依然能繳出超過聯盟二壘手平均水準的.755 OPS。在李灝宇本季敲出的87支安打中，。換言之，李灝宇全季擊出的安打中，有超過過去台灣球迷在關注旅美野手挑戰大聯盟時，最常擔憂的在於「選手能否在對手動輒95英里以上的快速球與高轉速變化球壓制下，維持足夠的長打產出」。李灝宇用新人球季雙位數全壘打與逼近20支二壘安打的硬數據，給出了最直接的肯定答案——他的揮棒爆發力、擊球仰角設定與拉打噴發力，完全具備在大聯盟立足的條件。檢視李灝宇整季累積的87安、10轟與46分打點，若將其出賽樣本以等比例換算為162場的完整大聯盟賽季，其產出大約落在的水準。這絕非「球季末段上來觀光、體驗大聯盟」的短期驚奇，而是一張足以讓制服組將其直接納入2027年核心先發討論的成績單。此外，李灝宇在打點上的產能同樣令人驚艷。在並非固定長駐第3、第4棒核心中心棒次的情形下，他依然能為球隊打回46分打點，說明他在得點圈有人時具備足夠的抗壓性與推進效率。在9月22日出戰國民的系列賽中，他曾單場揮出3支安打（含2支二壘打）並進帳打點與得分，充分展現在高張力局面下的穩定貢獻度。當然，客觀而言，李灝宇目前在大聯盟體系中仍非無懈可擊的完成品。檢視其進階數據，本季他在360個打席中選到30次保送、吞下85次三振，換算。雖然這項數據在當前追求長打與大揮棒時代的大聯盟尚屬可接受的合格範圍，但若李灝宇渴望在明年從「具攻擊威脅的輪替內野手」正式蛻變為「全明星級的每日固定先發」，休賽季最重要的功課，便是持續強化對好球帶邊緣高階縱向變化球的辨識度，進一步拉高保送率並降低揮空率。