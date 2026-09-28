雖然林詩棟坐擁對戰9勝0敗，卻沒有任何大意空間，擔心他繼團體賽輸給泰國16歲小將後再度翻船，「9戰全勝的交手記錄是一面牆，但這堵牆，在最近三次交手中已經出現裂縫。」

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林昀儒狀態處在顛峰 林詩棟9勝0敗還是要小心

林昀儒已創造個人歷史 林詩棟面臨輸不得壓力

林詩棟本屆亞運身兼四項，混雙金牌、男雙金牌、男團銀牌，男單四強。 21歲，在57小時內打出11連勝。

林昀儒已經成為近12年第一位奪下亞運男單獎牌的台灣好手，上一位是2014年仁川亞運莊智淵，對他而言，本場只在於獎牌成色，作為挑戰者相對沒有壓力，反觀林詩棟則面臨輸不得壓力。

中媒提醒林詩棟要小心：9連勝高牆已有裂縫

林昀儒剛創造生涯亞運男單最佳戰績，9戰全勝的交手記錄是一面牆，但這堵牆，在最近三次交手中已經出現裂縫。

▲林詩棟本屆亞運身兼混雙金牌、男雙金牌、男團銀牌，男單四強4項，於33小時出賽9場，在57小時內打出11連勝。（圖／名古屋亞運提供）

2026年愛知名古屋亞運男單桌球4強今（28）日開打，台灣一哥林昀儒交手中國強敵林詩棟，中國媒體《狐搜體育》稍早發布分析，認為林昀儒綜合實力很難纏，又處在生涯顛峰，林昀儒2026年狀態不俗，年初就在WTT杜哈冠軍賽奪下冠軍，8月世界排名爬升到第6，創下近2年半以來最高世界排名。亞運方面，他先在男子團體奪下銅牌，混雙則與鄭怡靜打進8強，最後登場的男單賽事，8強擊敗香港陳顥樺確定鎖定獎牌，整體狀態不俗。《狐搜體育》發文提到，林昀儒與林詩棟交手，堪稱本屆亞運最精采的「反手大戰」，尤其林詩棟擅長反手、扣殺力量又遠高於一般選手，對於打法主打穩定、控制的林昀儒而言，球風上確實相對苦手，兩人正式大賽交手，林詩棟取得9勝0敗傲人戰績。但中國媒體也提到，林詩棟今年亞運團體賽才在單打點爆冷敗給泰國16歲小將普里查揚（Thitaphat Preechayan），狀態相對不穩，且他在33小時內連打9場，體能備受考驗，「另外中國媒體也特別提到兩人肩上的包袱，」《狐搜體育》文章中表示，「林詩棟的接發球、兇穩火候、男團丟冠的心理陰影——三重壓力，每一重都可能成為比賽的轉捩點。」