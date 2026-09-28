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中秋節及教師節連續假期最後一天，交通部高速公路局今（28）日表示，今日國道以北返車潮為主，上午0時至5時交通量為年平均平日的2.1倍，預估今日全日交通量預估105百萬車公里，11路段易塞車，其中國5北向頭城至坪林路段上午9時、10時後，就會開始出現北返車潮。高公局指出，昨日國道全日交通量為115.8百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日的1.2倍。昨日路況除國5北向頭城至坪林路段於今日凌晨2時逐漸紓解之外，其餘路段於晚上11時後大致順暢。至於今日0時至5時交通量為8.5百萬車公里，為年平均平日的2.1倍；預估今日交通量為105百萬車公里。今日截至上午7時，國道交通量為12.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括中午12時至晚上9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局也預判，今日重點壅塞路段為國1北向西螺-彰化、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，其中國1南屯-后里十點後、苗栗-湖口下午1點後將出現北返車潮，國5宜蘭至坪林上午9、10點後北返車潮現，國10西向仁武-左營車流尖峰估在下午2時至6時。另外，高公局與公路局攜手合作，成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變，同時高公局於今日的國道路況預報之外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息，包括管制措施、壅塞預測、國道客運優惠措施等，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，另部分民眾會於長途行駛國道時使用輔助駕駛系統（ADAS），行駛途中仍應全程專注，隨時注意前方車況，必要時迅速介入操控車輛，切勿過度依賴輔助駕駛系統，以確保他人與自身用路安全及行車秩序。