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▲姚采穎（如圖）起初於大學任教鐘點費不高，但她卻獲得滿滿成就感。（圖／姚采穎臉書）

▲陳子鴻今年7月宣布「從經紀人角色登出」，日前大方公開新身分，成為大學教授。（圖／陳子鴻臉書）

今（28）日是教師節，《NOWNEWS》整理出近年轉行當老師的藝人，像是名模姚采穎曾演出《惡作劇之吻》、《我們發財了》等戲劇作品，然而多年前因「哈菸名模」事件導致形象重挫，近年則在大學教書法，美貌依舊讓人驚艷。另外，台語天后江蕙的前經紀人陳子鴻，在音樂產業闖蕩多年，日前證實擔任流行音樂產學應用碩士在職專班教授，希望能培養更多優秀人才；美籍香港女星陳慧珊獲封TVB「五大花旦」，如今也悄悄轉行當起英文老師，從演藝圈走入教育界。名模姚采穎有著亮麗外型，過去被封為「林志玲接班人」，從模特兒轉戰戲劇圈後迅速竄紅，更獲得影視大亨楊登魁力捧，甚至誇口：「2年之內，我要把妳變成張曼玉。」她接連演出《惡作劇之吻》、《我們發財了》等作品，獲得關注。然而姚采穎多年前被拍到路邊抽菸，被冠上「哈菸名模」形象重挫，之後又烏龍捲入吸毒與李宗瑞淫照事件，因此陷入人生低潮。近年，姚采穎投入教育界，先後在玄奘大學、桃園市至善高中、文化大學、海洋科技大學以及崇右影藝科技大學任教，雖起初鐘點費不高，換算成月薪大約22K左右，但姚采穎卻覺得很有成就感，今年初她則被發現於中國文化大學在職進修部授課，親自指導書法藝術，優雅氣質、美貌立刻在社群上引起討論，不少學生直呼：「完全沒想到會在課堂上遇到她！」江蕙前經紀人陳子鴻，今年7月宣布「從經紀人角色登出」，結束長達30年的經紀人生涯，闖蕩音樂圈多年的他，雖卸下經紀人身分，卻沒有離開音樂產業，近年將重心放在研究AI歌手、虛擬藝人方面。日前陳子鴻遭爆已成為國立臺灣師範大學音樂系教授，並擔任流行音樂產學應用碩士在職專班教授，他隨後也大方公開新身分，希望能把多年累積的音樂產業經驗帶進校園，為流行音樂領域培養更多優秀人才。今早，陳子鴻也在臉書上發文：「一早就收到滿滿的祝福，也祝所有辛苦的老師們，教師節快樂！」曾以《鑑證實錄》、《創世紀》等戲劇走紅的陳慧珊，被稱作TVB「五大花旦」，自2018年開始逐漸淡出演藝圈，近年悄悄轉行當英文老師，她曾表示自己並非退休，而是將重心轉向教育，社群上經常分享語言相關的課程，甚至取得教育博士學位，開啟人生新篇章。不過，陳慧珊也強調自己不會完全息影，未來若有合適角色機會還是能偶爾客串演出，只是「拍戲已非人生主軸」。