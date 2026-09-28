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「Taiwan」被當政治表述 日本也出現反彈

矢板明夫分析「3個變化」 台灣人自己先不一樣了

2026愛知‧名古屋亞運棒球賽日前爆發「Taiwan毛巾」爭議，台灣球迷拿出印有「Taiwan」字樣的毛巾替台灣隊加油，卻遭大會工作人員以涉及政治性表述為由制止，不僅引發現場球迷高喊「Team Taiwan」抗議，事件傳開後，日本輿論也出現反彈。資深媒體人矢板明夫分析，這起風波背後反映出台灣人、台灣體育及日本社會正在發生的3項變化。事件發生在25日台灣與中國的棒球4強超級循環賽，台灣最終以9比1擊敗中國。不過比賽後段，一名台灣球迷在觀眾席拿出「Taiwan」毛巾應援時，遭現場工作人員制止。大會人員表示，依據相關規範，毛巾被認定涉及政治性表述。現場球迷對此提出質疑，認為單純的「Taiwan」字樣不應被視為政治主張，周遭台灣球迷也加入聲援，集體高喊「Team Taiwan」，一度引發騷動。相關事件隨後被日本媒體報導，THE ANSWER等日媒也以台灣球迷質疑「中國國旗可以，為何我們不行」等角度呈現爭議。爭議並未隨著比賽結束平息。隔日台灣對日本之戰，球場入口甚至一度張貼禁止攜帶中華民國國旗及旭日旗的公告，再度引發台灣球迷不滿及部分日本網友批評；到了27日台灣再戰中國的銅牌戰，相關告示已被撤下。日本神戶市議員上畠寬弘也向文部科學大臣關芳弘提交陳情書，要求政府釐清大會對台灣選手與觀眾的處置。他主張，國際賽事規則固然應受到尊重，但執行方式也不應傷害參賽者及觀眾的認同。矢板明夫則指出，包括日本參議員北村晴男、前國家公安委員長松原仁，以及長期研究台灣的日本學者野嶋剛等人，都對事件提出質疑。他認為，過去台灣選手在國際體育賽事碰到類似身分與名稱爭議並不罕見，但值得注意的是，如今願意公開聲援台灣的日本輿論正在增加。矢板明夫認為，這次名古屋亞運風波背後可以觀察到3項變化。首先是「台灣人變了」。他認為，過去許多台灣民眾參與國際賽事時，習慣在「中華台北」框架下替選手加油，如今愈來愈多人認為，自己來自台灣，使用「Taiwan」替台灣選手應援本來就是自然的事情。這次球迷遭制止後，其他觀眾立即以「Team Taiwan」聲援，也反映這種認同表達更加直接。第二則是「台灣體育變強了」。矢板指出，近年台灣從羽球、拳擊、舉重到棒球，都有選手持續在國際大賽取得亮眼成績。當台灣運動員愈來愈頻繁站上世界舞台中央，外界如何稱呼及辨識這些選手，也更容易受到關注。第三則是「日本社會變了」。矢板觀察，日本民眾對台灣的了解與關注逐漸增加，如今部分日本政治人物、媒體人及一般民眾已不只是對台灣抱持好感，在認為台灣遭遇不合理待遇時，也更願意公開表達意見。依照奧運及亞運相關規範，台灣以「中華台北」名義參賽，賽場內的旗幟及政治性訊息也受到限制；因此類似身分認同與賽事規則間的摩擦，短期內仍可能再次發生。不過矢板認為，一方面是愈來愈多台灣人主動以「台灣」表達自身認同，另一方面則是日本社會出現更多願意公開聲援的聲音；當兩股力量同時出現，長期下來可能影響台灣在國際社會「被看見、被理解和被對待的方式」。