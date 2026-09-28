電子競技正式迎來亞運「最後一舞」，亞洲奧林匹克理事會（OCA）確認，2026愛知・名古屋亞運將成為電競最後一次列入亞運賽程，2027年起將獨立舉辦「亞洲電競與智力運動會」，首屆賽事確定落腳科威特，消息一出引發一陣討論，特別是對韓國電競選手而言，這項變動將牽動兵役問題，因為依現行制度，亞運金牌可取得體育要員資格，2026年也因此成為部分選手把握機會的重要一戰。
亞運電競有夠短命 只當2屆正式項目
亞運電競發展其實相當短暫，2018年雅加達亞運首度以示範項目登場，2023年杭州亞運成為正式項目，並設有《英雄聯盟》、《王者榮耀亞運版》、《和平精英亞運版》等7個項目，2026年愛知・名古屋亞運則進一步擴大至11個獎牌項目，包含《寶可夢大集結》、《第五人格》、《魔法氣泡》、《永劫無間》等。
2027轉戰科威特 亞洲電競另起爐灶
隨著電競從亞運體系被移出，OCA也與科威特簽署主辦城市合約，2027年舉辦首屆「亞洲電競與智力運動會」，預計有約4000名運動員參與，除了電競，也將納入智力運動，至於正式競賽項目與制度仍待公布。換句話說，2026名古屋亞運就是電競告別亞運的最後一站。
有網友認為，當初OCA是為了讓亞洲能拿不少金牌的電競項目能進軍奧運，因此先在亞運建立體系和比賽流程，但隨著國際奧委會明確表示「電競暫無進奧運規劃」，那就沒必要在亞運設立電競項目。
另外，被廣泛討論的，還有電競強權韓國的發展，特別是最受關注的《英雄聯盟》，本屆亞運由Faker、Zeus、Canyon、Zeka、Gumayusi、Keria代表出賽，Faker、Zeus、Keria已在杭州亞運奪金，早已取得解兵役資格，而Canyon、Zeka、Gumayusi則是本屆陣容中尚未透過亞運金牌取得該資格的選手。
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亞運電競發展其實相當短暫，2018年雅加達亞運首度以示範項目登場，2023年杭州亞運成為正式項目，並設有《英雄聯盟》、《王者榮耀亞運版》、《和平精英亞運版》等7個項目，2026年愛知・名古屋亞運則進一步擴大至11個獎牌項目，包含《寶可夢大集結》、《第五人格》、《魔法氣泡》、《永劫無間》等。
隨著電競從亞運體系被移出，OCA也與科威特簽署主辦城市合約，2027年舉辦首屆「亞洲電競與智力運動會」，預計有約4000名運動員參與，除了電競，也將納入智力運動，至於正式競賽項目與制度仍待公布。換句話說，2026名古屋亞運就是電競告別亞運的最後一站。
有網友認為，當初OCA是為了讓亞洲能拿不少金牌的電競項目能進軍奧運，因此先在亞運建立體系和比賽流程，但隨著國際奧委會明確表示「電競暫無進奧運規劃」，那就沒必要在亞運設立電競項目。
另外，被廣泛討論的，還有電競強權韓國的發展，特別是最受關注的《英雄聯盟》，本屆亞運由Faker、Zeus、Canyon、Zeka、Gumayusi、Keria代表出賽，Faker、Zeus、Keria已在杭州亞運奪金，早已取得解兵役資格，而Canyon、Zeka、Gumayusi則是本屆陣容中尚未透過亞運金牌取得該資格的選手。
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