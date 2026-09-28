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美股多頭行情延續之際，美國公債殖利率飆破5%創19年新高，財經專家阮慕驊提醒，自己並不是看空市場，但有3大風險要留意、放心上，包括美債殖利率創19年新高、AI融資端出現第一道裂縫、美國期中選舉波動。他強調，正因為方向不看空，才更該把風險講清楚，「多頭裡最傷人的不是下跌，而是毫無準備地遇到下跌」。阮慕驊在臉書發文指出，統計其實站在多方這邊，1950年以來，標普500在每次期中選舉後12個月全數上漲，19次全中；緊接的選前年平均報酬17.2%，是4年週期中最強。經濟動能也還在，S&P Global 9月初值PMI顯示美國民間部門擴張速度創5年多來最快。也正因為方向不看空，才更該把風險講清楚，有3件事要放在心上，「多頭裡最傷人的不是下跌，而是毫無準備地遇到下跌」。9月23日，10年期公債殖利率跳升近15個基點至5.113%，創2007年7月以來新高；5年期首度破5%，30年期站上5.4%，為2004年以來最高收盤。阮慕驊拆解，當天損益兩平通膨率只升約2個基點。15個基點裡，超過12個來自實際利率。好消息是通膨預期沒有脫錨，目前是「經濟強、利率升」，不是停滯性通膨，兩者對股市意義天差地遠。不過，需要留意的是另一面，無風險利率5.1%，而標普500預估盈餘殖利率約4%出頭，風險溢價已被壓薄。這不代表要跌，但代表接下來的漲幅得靠盈餘兌現，選股上要把獲利能見度的權重往上調。甲骨文對1650億美元的Project Jupiter發出不可抗力通知，觸發原因是當地能源許可被否決，不是需求不足，也不是晶片缺貨。公允地說，甲骨文並未退租，只是爭取延後付款。這是時程事件，不是需求事件。但信用市場反應誠實，甲骨文CDS創歷史新高，2056年債券殖利率破8%，約180億美元專案貸款跌破面值。同週軟銀旗下SB Energy因估值談不攏延後IPO，母公司隨即發行111億美元高收益債，創全球紀錄。阮慕驊解讀，這不是泡沫破裂，是AI產業的信用分層開始了。用現金流蓋的與用債務堆的，從此分開定價，長期反而健康。要盯的只有一個指標甲骨文的評等，目前BBB-，僅高於垃圾一級，若降級將有約1200億美元債券被剔出投資等級指數，觸發機械性賣壓。11月3日美國期中選舉。統計上美國期中選舉年報酬最弱，但更該注意的是波動，平均年內最大回檔18%至19%，其餘3年僅12.4%。 今年3月最大跌幅僅9%，明顯低於常態。但這段統計的另一半才是重點，自期中年低點起算，後續12個月平均反彈約31%。期中年的波動，歷史上是機會，不是離場理由。阮慕驊認為，準備不等於看空，這3件事是同一條邏輯，實際利率上升推高門檻報酬率，先檢驗的是用債務堆、現金流未兌現的部位，而這場檢驗落在波動最大的期中年下半場。判斷標準也很清楚，他強調，利率升而信用利差不動，是評價調整；利率升而信用利差同步擴大，才是系統性訊號，目前仍是前者。因此，方向他不看空，但在指數高點，該做的是檢查配置、看清獲利能見度、做足心理準備，而不是相信這次不會有波動，「有準備的多頭，才走得久」。