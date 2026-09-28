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▲李珠珢身材引來討論。（圖／翻攝自IG@0724.32）

李珠珢昨（27）晚在富邦年度寵愛天使主題日打扮成純慾小天使，戴著天使光環髮式，白色細肩帶馬甲配上大澎裙，讓許多球迷嗨喊「醉了」，不過李珠珢上圍太豐滿，馬甲將她的胸部擠到快掉出來，一些彎腰的舞蹈動作看了都令人膽戰心驚，讓部分粉絲心疼，希望李珠珢不要穿這麼露，也有網友捕捉到李珠珢坐在看台區，回頭熱情與球迷打招呼，但也一邊擔心自己走光，頻低頭檢查，手扶著胸口。李珠珢在活動上和李雅英打扮成天使與惡魔，李雅英一身黑色蕾絲洋裝展現性感，李珠珢則是打扮成白天使，戴著天使光環，細肩帶馬甲、短澎裙不說，還用蕾絲眼罩矇住雙眼，欲感爆棚。不過服裝似乎hold不住李珠珢的好身材，有些彎腰的舞蹈動作都讓人捏把冷汗，還有球迷在場邊拍到她坐在看台區與球迷互動時，儘管嘴角努力維持甜美笑容、頻頻向粉絲揮手致意，但每當動作稍微變大，她就會下意識地伸出手遮掩胸口，甚至多次低頭調整馬甲拉鍊與肩帶。不少支持者見狀相當心疼，紛紛在社群上討論：「這衣服明顯尺寸太小，根本是在整人」、「好看歸好看，但看她一直拉衣服就知道多不舒服」、「為了流量讓女團成員暴露在走光風險下，真的太過分了」。球迷認為球團在安排主題日造型時，應兼顧美觀與活動便利性，而不是讓成員在台上戰戰兢兢。不過，也有另一派網友抱持不同看法，認為這本就是為了主題日特別打造的性感風格，讚賞李珠珢的身材曲線展現得相當完美，也成功再次把李珠珢推上熱搜話題。