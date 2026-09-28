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U15世界盃中華隊今（28）日出戰捷克，首局就靠金韃麓．邁布特清壘二壘安打一口氣攻下3分，曾祈嘉則繳出單場3安打猛打賞，最終中華隊以7：3擊敗捷克，接連擊敗尼加拉瓜、委內瑞拉與捷克，勇奪3連勝，下一戰將與同為3勝的美國隊爭奪分組第一。中華隊首局迅速發動攻勢，開路先鋒曾祈嘉率先敲安，王聖穰再以短打形成內野安打，隨後盜上二壘，林恩選到保送形成滿壘。金韃麓．邁布特把握機會，一棒掃出中外野二壘安打，直接清空壘包，個人一口氣進帳3分打點，也幫助中華隊取得3：0領先。5局上，中華隊再添保險分。王聖穰保送後靠暴投進佔二壘，金韃麓擊出游擊方向滾地球，造成捷克守備失誤，王聖穰跑回第4分；黃承勳隨後敲出二壘安打，送回金韃麓，中華隊將領先擴大至5：0。捷克5局下展開反攻，靠著兩次保送攻占壘包，隨後Cameron Takeda掃出三壘安打，加上中華隊外野守備失誤，一口氣追回3分，將比數追到3：5。關鍵時刻，中華隊換上劉祐安接替湯帛洋，他成功止住失血，也讓比賽局勢沒有繼續被拉近。6局上，中華隊再度拉開差距，代打張少遠敲出二壘安打，吳祐宇犧牲觸擊推進跑者，曾祈嘉適時安打送回1分，林恩再補上二壘安打，將比分擴大為7：3。打線方面，曾祈嘉扮演稱職開路先鋒，全場4打數敲出3安打，貢獻2得分、1打點；金韃麓．邁布特4打數1安打，雖然安打數不多，但首局清壘二壘打就包辦全隊最多3分打點。黃承勳4打數2安打、1打點，林恩也敲出二壘安打，貢獻1分打點。投手部分，先發葉壘表現亮眼，投2.2局沒有被敲出安打，飆出5次三振，僅有1次保送，無失分退場。湯帛洋接手2局，被敲1安、失3分，其中2分為責失，另有3次三振、2次保送。劉祐安後援2.1局僅被敲1安，送出3次三振、1次保送，沒有失分，並拿下勝投。中華隊本屆U15世界盃被分在B組，同組對手包括澳洲、捷克、尼加拉瓜、美國與委內瑞拉。前兩戰中華隊先後擊敗尼加拉瓜與委內瑞拉，如今再以7：3擊敗捷克，收下開賽3連勝。下一戰中華隊將強碰同樣3勝的美國隊，雙方將正面爭奪分組第一。若中華隊能延續打線串聯與投手壓制力，將有機會在預賽取得更有利位置。