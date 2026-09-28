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台北市長蔣萬安在立法院網站登記的英文學歷近日被發現修改，從「S.J.D.」（法學博士）改為「Juris Doctor（J.D.）」，市府澄清，是立院委託廠商翻譯錯誤、已經更正，台北市研考會主委殷瑋暗指「是游錫堃搞的」。對此，前立法院長游錫堃則發文回擊，「躺著也中槍」，當年怎麼寫的，翻個選舉公報就知道了。殷瑋日前在政論節目中表示，蔣萬安一開始就說是J.D.，是這個意義上的博士，從來沒有說要偷天換日，要故意加一個S上去；被問到「是游錫堃搞的？」殷瑋回答，「講白了就是這樣！」「哈哈...，躺著也中槍！」游錫堃透過社群向蔣萬安喊話，「萬安兄：拜託你了！你可以問A答B，也可以問T答K，更可以問台北市政答中央政府，但請不要人家問『學歷』，你們答『游錫堃』」。游錫堃提到，雖然兩人同事一場，但立法委員的學歷，立法院長真的管不到，真的沒有核定權，「完全依照你們自己怎麼寫，立法院就怎麼登」。至於當年怎麼寫的？游錫堃附上台北市第8屆市長／第14屆議員選舉公報照片，當中蔣萬安學歷註明「美國賓夕法尼亞大學法學院法律博士」並強調，「麻煩你們重新翻一下選舉公報就知道了！拜託！我已經躺著了！不要再對我開槍了吧！」