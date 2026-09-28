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台北市大安區一處公辦都更新建案，在26日晚間無故起火燃燒，警消獲報立即派出上百名消防員到場拉水線灌救。經搶救，所幸無人受傷，但一名39歲林姓隊員在處理殘火時，突然感到身體不適，體溫高達41度、意識不清，緊急送醫治療。台北市長蔣萬安昨（27）日深夜也赴醫院進行探視，關心該隊員的身體狀況及治療情形，並承諾市府一定會全力提供必要的協助，讓家屬放心、讓同仁安心休養。「照顧好每一位消防弟兄，是市府的責任。」該名林姓消防員在進行火災後續搶救、降溫勤務時，身體不太舒服，不僅意識不清有些躁動，體溫更超過40度，脈搏每分鐘165下，血壓86/59毫米汞柱。隨後緊急送往台北大學附設醫院進行降溫、靜脈輸液及鎮定治療、氣管插管，並轉入加護病房進行觀察。蔣萬安表示，這是一場棘手且漫長的搶救任務，由於起火點在興建中工地的地下3至4樓。現場缺乏照明、能見度低；現場的板模、鋼架阻礙救災動線；水線必須穿越鋼梁、柱體及建築結構，才能逐步延伸至起火點。加上地下燃燒面積約3,000平方公尺，需要更長時間持續射水降溫。現場的木材、雜物及倒塌結構深處仍可能留有餘溫，消防同仁必須一一掀開、逐處確認，再進行深層灑水，避免火勢復燃。面對長時間的救災任務，蔣萬安強調，消防同仁的安全與健康最重要。已經要求消防局，除了全力協助送醫同仁後續治療與休養，也要持續關心所有投入救災同仁的身體狀況，依照後勤照護指引提供熱食、能量補給及冰敷設備，全力給予支持與照顧。「每一位走進火場的消防同仁，背後都有牽掛他們的家人。謝謝所有消防、義消夥伴，在艱困的環境中堅守崗位、守護城市。」