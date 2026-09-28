舒力基颱風昨（27）日晚間突然經歷一段快速增強，一路升上強烈颱風，前中央氣象局局長鄭明典表示，舒力基屬於「有點晚熟的颱風」，感謝它沒有在中秋節影響台灣；氣象專家賈新興則分析，高海溫提供充足能量，使舒力基颱風短時間內明顯增強，後續北上進入西風帶後強度可望減弱，日本則需留意外圍環流與鋒面帶來的雨勢。
鄭明典透過臉書發文提及，昨晚舒力基颱風經歷一段快速增強階段，可以說是有點晚熟的颱風，它變成颱風後往北移動，又突然來一段快速增強，「實在感謝它，沒在中秋節過來嚇台灣」。
海溫偏高助攻！舒力基短時間衝強颱
賈新興則說明，舒力基颱風突然快速增強，推測與「海溫」有直接關聯，過去不少研究顯示，在強聖嬰現象發展時，日本附近海域的溫度會偏高，在熱力條件充足的情況下，給予舒力基颱風能量，短時間就衝上強烈颱風等級。
不過隨著舒力基颱風越往北走，進入西風帶，後期在風切較大的情況下，強度預估難以維持；路徑上則是沿著日本近海移動，登陸日本機率較低，不過今天至周三，日本包括東京、大阪等地，可能都會受到颱風外圍環流結合鋒面帶來雨勢。
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賈新興則說明，舒力基颱風突然快速增強，推測與「海溫」有直接關聯，過去不少研究顯示，在強聖嬰現象發展時，日本附近海域的溫度會偏高，在熱力條件充足的情況下，給予舒力基颱風能量，短時間就衝上強烈颱風等級。
不過隨著舒力基颱風越往北走，進入西風帶，後期在風切較大的情況下，強度預估難以維持；路徑上則是沿著日本近海移動，登陸日本機率較低，不過今天至周三，日本包括東京、大阪等地，可能都會受到颱風外圍環流結合鋒面帶來雨勢。