我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Bottega Veneta品牌大使舒淇與宋慧喬一起現身米蘭時裝週。（圖／IG@kyo1122、sqwhat）

米蘭時裝週出現真正的「神仙同框」！台灣女神舒淇與韓國女神宋慧喬雙雙現身Bottega Veneta 2027春夏大秀，2位品牌大使不只同場看秀，還被捕捉到坐在一起聊天的畫面，50歲舒淇穿著奶油黃色造型、44歲宋慧喬則以灰色風衣亮相，不約而同剪著俐落短髮，完全看不出真實年齡，相差6歲的2大女神難得合體，也讓現場畫面瞬間變成焦點。舒淇與宋慧喬在秀場碰面後自然坐在一起，舒淇側著身子聽宋慧喬說話，宋慧喬則邊聊邊比著手勢，2人沒有刻意面對鏡頭擺拍，反而是聊天途中被捕捉到的模樣更吸睛。尤其她們都是亞洲影壇極具代表性的女星，一位50歲、一位44歲，近距離同框卻幾乎看不見歲月痕跡，短髮、淡妝配上各自完全不同的氣質，一個明豔大氣、一個清冷精緻。舒淇這次以明亮奶油色調迎戰米蘭，一襲寬鬆長版風衣搭配淡黃色上衣與同色系紋理長褲，從象牙白、奶油黃一路堆疊出柔和層次，腳踩白色鞋款讓整體更俐落。她沒有靠華麗珠寶搶鏡，微捲短髮隨意落在臉側，尤其轉身回望鏡頭時，短髮順勢露出綠色耳環，一個回眸都像極電影畫面。宋慧喬剛加入Bottega Veneta品牌大使陣容，選擇與舒淇截然不同的冷調路線，灰色長版風衣利用腰帶收出身形比例，再搭配深色編織包與黑色長靴，俐落短髮配上乾淨妝容，整個人顯得更加成熟洗練。這回首度以品牌大使身分出席大秀，就碰上舒淇組成難得的「台韓2大女神世紀同框」，成為當天秀場最吸睛的畫面之一。