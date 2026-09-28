手機螢幕玻璃耐用度不斷提升，但你的手機會貼保護貼嗎？近日PTT有民眾討論，自己用過十多支手機，螢幕從來沒有貼過保護貼，看到有人保護貼已經摔成蜘蛛網卻還繼續使用，忍不住質疑保護貼是不是智商稅，但有部分民眾出面反駁，認為保護貼真正用途未必是「防摔」，而是防刮以及維持手機轉賣價格。
保護貼最大用途是防刮
PTT有民眾表示，自己多年來使用手機都沒有貼螢幕保護貼，認為手機螢幕本來就沒有這麼容易摔破，也好奇保護貼真正的作用究竟有多大。貼文曝光後，不少PTT網友認為，與其把保護貼當成防爆盾牌，更實際的用途其實是防止日常刮傷。
像是灰塵中可能混有較硬的細小顆粒，長時間摩擦仍可能在螢幕留下刮痕；也有人分享，自己過去iPhone沒有貼保護貼，用久後螢幕就出現不少細紋，換新手機後便乖乖貼上。
一道刮痕差多少？過來人：轉賣價恐差5000至10000元
除了防刮，另一個被不少網友提到的關鍵就是「二手殘值」。有網友指出，如果手機未來準備轉賣，螢幕外觀就非常重要，因為螢幕只要多一道明顯刮痕，依機型、狀況不同，二手轉售價格甚至可能差5000至10000元。另一派的用戶則認為，如果手機本來就準備一路用到壞，完全沒有轉賣打算，確實可以選擇不貼，但如果每隔幾年就會換新機，維持外觀完整度仍有實際價值。
真正智商稅是「貼太貴」？網友：幾十、幾百元就夠用
至於保護貼到底算不算智商稅，PTT討論中不少人最後將焦點放在「價格」。有網友直言，「買千元玻璃保護貼才是智商稅，幾十塊、幾百塊就很好用」；也有人認為，一片不到100元、自己動手貼即可，刮花或破裂就直接換掉，反而沒有太大負擔。真正該討論的是有沒有必要花千元買保護貼，如果主要目的是防摔，比起螢幕保護貼，四角加厚、有防撞設計的手機殼可能更加重要，因為手機落地時邊角往往是承受撞擊的關鍵位置。
《NOWNEWS》記者過去也是不貼螢幕保護貼，但使用一段時間後往往會發現，手機放在包包裡，螢幕很容易被鑰匙等金屬物品刮出細痕，雖然不影響正常使用，但看到刮痕還是會讓人相當在意。另外，記者也曾幾次被螢幕保護貼「救過」。像是使用手機背帶時，一個不注意，金屬鉤環就直接撞上螢幕，最後保護貼破裂，但沒有傷到原本的螢幕。有了幾次經驗後，現在換新手機通常還是會乖乖貼上保護貼。
不過，如果真正擔心的是手機摔落造成螢幕破裂，光靠保護貼仍不夠，建議搭配防護力較高的手機殼，最好選擇四周與邊角完整包覆，且殼體邊緣略高於螢幕與相機鏡頭的款式，整體防護會更有保障。記者自己比較推薦的是蘋果原廠保護殼，完整度最佳，但要注意如果要放掛繩墊片可能會有點凸凸的感覺，要自己取捨能不能適應，另一款使用多代的是 CASETiFY的波紋款，保護力好、手感佳、不容易手滑，但就是偏大。
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PTT有民眾表示，自己多年來使用手機都沒有貼螢幕保護貼，認為手機螢幕本來就沒有這麼容易摔破，也好奇保護貼真正的作用究竟有多大。貼文曝光後，不少PTT網友認為，與其把保護貼當成防爆盾牌，更實際的用途其實是防止日常刮傷。
像是灰塵中可能混有較硬的細小顆粒，長時間摩擦仍可能在螢幕留下刮痕；也有人分享，自己過去iPhone沒有貼保護貼，用久後螢幕就出現不少細紋，換新手機後便乖乖貼上。
除了防刮，另一個被不少網友提到的關鍵就是「二手殘值」。有網友指出，如果手機未來準備轉賣，螢幕外觀就非常重要，因為螢幕只要多一道明顯刮痕，依機型、狀況不同，二手轉售價格甚至可能差5000至10000元。另一派的用戶則認為，如果手機本來就準備一路用到壞，完全沒有轉賣打算，確實可以選擇不貼，但如果每隔幾年就會換新機，維持外觀完整度仍有實際價值。
真正智商稅是「貼太貴」？網友：幾十、幾百元就夠用
至於保護貼到底算不算智商稅，PTT討論中不少人最後將焦點放在「價格」。有網友直言，「買千元玻璃保護貼才是智商稅，幾十塊、幾百塊就很好用」；也有人認為，一片不到100元、自己動手貼即可，刮花或破裂就直接換掉，反而沒有太大負擔。真正該討論的是有沒有必要花千元買保護貼，如果主要目的是防摔，比起螢幕保護貼，四角加厚、有防撞設計的手機殼可能更加重要，因為手機落地時邊角往往是承受撞擊的關鍵位置。
《NOWNEWS》記者過去也是不貼螢幕保護貼，但使用一段時間後往往會發現，手機放在包包裡，螢幕很容易被鑰匙等金屬物品刮出細痕，雖然不影響正常使用，但看到刮痕還是會讓人相當在意。另外，記者也曾幾次被螢幕保護貼「救過」。像是使用手機背帶時，一個不注意，金屬鉤環就直接撞上螢幕，最後保護貼破裂，但沒有傷到原本的螢幕。有了幾次經驗後，現在換新手機通常還是會乖乖貼上保護貼。
不過，如果真正擔心的是手機摔落造成螢幕破裂，光靠保護貼仍不夠，建議搭配防護力較高的手機殼，最好選擇四周與邊角完整包覆，且殼體邊緣略高於螢幕與相機鏡頭的款式，整體防護會更有保障。記者自己比較推薦的是蘋果原廠保護殼，完整度最佳，但要注意如果要放掛繩墊片可能會有點凸凸的感覺，要自己取捨能不能適應，另一款使用多代的是 CASETiFY的波紋款，保護力好、手感佳、不容易手滑，但就是偏大。