我是廣告 請繼續往下閱讀

大聯盟2026年例行賽今（28）日正式落幕，紐約洋基隊原定於今日與金鶯隊進行收官戰，無奈受到美東惡劣天氣影響，最終大聯盟與球團協商後決定不進行補賽，兩隊均以161場比賽結束例行賽。隨著外卡系列賽登場，洋基隊即將迎戰宿敵波士頓紅襪隊，上演最受矚目的「基襪大戰」，球團也隨之公布了先發投手輪值，首戰將推出賽揚熱門史利特勒（Cam Schlittler）掛帥先發。至於洋基隊長賈吉（Aaron Judge），則被認為很難進入外卡名單。洋基總教練布恩（Aaron Boone）今日正式宣布，外卡首戰將推出本季賽揚獎熱門人選史利特勒（Cam Schlittler）掛帥先發，第2戰由弗里德（Max Fried）接棒，若戰局逼入第3戰生死局，則將由老將柯爾（Gerrit Cole）擔綱先發。談到通知史利特勒擔任G1先發的過程，布恩笑稱發生在一個相當逗趣的瞬間：「當時他半夢半醒地躺在防護台上。但他已經準備好了，幾天前我們就聊過，他非常興奮，急著想拿球上場展現自己。」身為麻薩諸塞州出身的球員，史利特勒生涯對戰紅襪隊很有心得，主投32.1局僅失2分、狂飆39次三振，加上上季外卡賽G3完勝紅襪的精彩表現，讓他成為首戰力拚開紅盤的不二人選。除了投手輪值外，洋基隊季後賽外卡名單最大的焦點莫過於隊長賈吉（Aaron Judge）的去留。雖然賈吉先前曾公開表達強烈參賽意願，強調自己希望能以右外野手身分回歸，但球團與醫務團隊對於他阿基里斯腱的傷勢恢復狀況仍持保守態度。多位權威媒體與分析師預測，在總教練布恩的規劃下，賈吉極有可能缺席外卡系列賽。考慮到賈吉若無法守備將佔據指定打擊（DH）位置，而陣中已有另一位重砲怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）準備好接棒代打與指定打擊，球團不願冒著讓賈吉傷勢加劇的風險讓他登場。洋基隊必須在當地時間29日上午前做出最終決定，若賈吉最終未被列入外卡名單，他將需要隊友順利擊敗紅襪晉級，才能在後續的分區系列賽（ALDS）中亮相。