我是廣告 請繼續往下閱讀

《惡魔城》初代限時免費！iOS、Android都能下載

▲只要玩家在免費期限內完成領取《惡魔城》，即便活動結束該APP下架，玩家依然能永久保留並隨時重新下載遊玩。（圖／Steam）

主機、PC同步特賣！經典《惡魔城》最低2折

經典動作遊戲《惡魔城》系列迎來開創40週年，遊戲廠商KONAMI宣布推出一系列重磅慶祝活動，其中最受玩家矚目的，莫過於將初代《惡魔城》搬上手機平台，並於iOS與Android雙平台展開限時免費領取活動，讓新舊玩家能隨時重溫這款經典哥德式恐怖作品的魅力。《惡魔城》行動平台的限時免費活動已正式開跑，活動時間自2026年9月25日起，一路開放領取至日本時間10月24日23時59分，玩家只需前往App Store或Google Play搜尋「Castlevania 40th Anniversary」，即可將這款紅白機NES經典版本免費下載至手機中。官方特別強調，只要玩家在免費期限內完成領取《惡魔城》，即便活動結束該APP下架，玩家依然能永久保留並隨時重新下載遊玩，並非短期的試玩體驗。《惡魔城》初代作品最早於1986年在日本發售，開創了系列的輝煌歷史，KONAMI也藉由這次贈禮活動向全球多年支持的玩家致上謝意。除了手機平台的免費大禮外，KONAMI也針對主機與PC玩家同步展開全系列特賣活動，目前PlayStation商店特賣將持續至10月7日，Steam平台則特賣至10月1日止。多款經典作品均給出5折以下的超值折扣，部分遊戲甚至下殺至2折，吸引許多老玩家回味收藏。除了回顧經典，系列最新作品《惡魔城：貝爾蒙特的詛咒》也即將於2026年10月15日正式登陸PS5、Xbox Series X/S、Switch及PC等平台。官方更預告將於10月1日搶先釋出試玩版，且試玩版的遊戲存檔可直接繼承至正式版，讓玩家無縫接軌體驗最新冒險。從1986年發售至今，《惡魔城》系列已推出超過30款作品，成為橫跨數個世代的動作遊戲指標。這次40週年歡慶活動結合了初代免費領取、主機特賣與新作試玩，無疑是回饋玩家的最佳賀禮，喜愛橫向捲軸動作遊戲的玩家切勿錯過這次難得的限時免費機會。