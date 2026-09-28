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▲這次中秋假期兩天演唱會，為華山基金會募得3台到府服務車與善款共近500萬元，身為發起人的胡瓜（左），從準備表演內容到找贊助，全程親力親為。（圖／萬星傳播提供）

「鑽石舞台之夜」中秋團圓限定版演唱會2場演出圓滿落幕，昨晚（27日）由巫啟賢擔任壓軸，他回憶自己21歲接到劉文正找他出唱片的電話，一度誤以為是詐騙，反嗆說：「你是劉文正，我是費玉清。」讓眾人聽了笑翻。台上，巫啟賢不僅帶來〈太傻〉等代表作，更誠意十足帶來兩大段8、90年代KTV必唱情歌組曲，超過30分鐘的大秀，引起全場大合唱。主持人胡瓜透露和巫啟賢相識40幾年，提到「當初我訪問劉文正帶著飛鷹三姝跟巫啟賢做餐廳秀，劉文正最後幾場餐廳秀都是他主持。」巫啟賢回憶自己21歲時接到劉文正找他發片的電話：「我那時才21歲，能相信嗎？我回他『你是劉文正，我是費玉清』。」巫啟賢3月白色情人節在北流舉行個人售票演唱會，全場座無虛席，昨日登上TICC演出，他坦言：「最後一次TICC是20年前的事了，所以今天非常感謝瓜哥讓我有機會回到這裡來。」在後台等待時，巫啟賢也有感而發說台灣的朋友好幸福：「有這麼多好的歌手唱歌給你們聽！」尤其當他聽到一些台語歌曲，心裡更是澎湃，坦言因為小時候媽媽跟外公都是用台語交談，可是8歲的時候媽媽就去世了，所以寫了一首〈叫阮的名〉來思念她。當唱完〈叫阮的名〉，巫啟賢也感性說自己22歲來台灣，今年已經63歲，他向台下歌迷問說：「再唱10年好不好？前陣子我去香港看了譚詠麟演唱會，他唱到76歲，我覺得好有希望，你們陪著我好不好？」讓全場給予熱情回應。不僅演唱代表作，巫啟賢還精心準備「天后組曲」將〈跟著感覺走〉、〈聽海〉、〈夢醒時分〉、〈新不了情〉、〈我的歌聲裡〉等歌全改成搖滾版，將氣氛推至最高點。這次中秋假期兩天演唱會，為華山基金會募得3台到府服務車與善款共近500萬元，身為發起人的胡瓜，從準備表演內容到找贊助，全程親力親為，在演唱會尾聲他再次感謝台前幕後的每位夥伴，以及各方的捐款、贊助、購票，也希望在接下來的日子，能持續把溫暖傳遞給更多人。