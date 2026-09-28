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▲最終「葉詹配」以直落二不敵中國組合，收下一枚銅牌。（圖／記者朱永強攝）

▲詹又蓁。（圖／記者朱永強攝）

▲葉宏蔚。（圖／記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運羽球賽事來到4強，世界排名第9的台灣第一混雙黃金搭檔葉宏蔚／詹又蓁交手混雙世界第3的中國組合蔣振邦／魏雅欣。最終「葉詹配」以13：21、9：21不敵中國第二混雙。雖然無緣金牌戰，還是替台灣拿下一枚寶貴的銅牌。自2024年巴黎奧運後開始合拍的葉宏蔚與詹又蓁，今年3月才在超級1000系列全英羽球公開賽勇奪混雙冠軍。「葉詹配」在亞運8強面對世界排名第22的泰國組合烏通（Ruttanapak Oupthong）／傑妮查（Jhenicha Sudjaipraparat），順利挺進4強。由於亞運羽球項目不設銅牌戰，兩人確定為中華隊保底一面銅牌，這不僅是台灣自2010年廣州亞運陳宏麟／程文欣摘銅後，睽違16年再度有混雙組合站上亞運頒獎台，也為隊史寫下全新里程碑。今日交手蔣振邦／魏雅欣，開局一度陷入5分落後的苦戰，並以7：11暫時落後進入喝水休息時間。休息回來後，蔣振邦後場進攻打的強勢，讓「葉詹配」打得辛苦同時失誤也比較多，中國組合取得7分領先，最終就以21：13先下一局。次局雙方換邊回來，中國組合靠著蔣振邦在後場的進攻爆發力以及魏雅欣網前的橫移能力，一路領先戰局。詹又蓁今日在網前狀況比較多，但在15：6時葉宏蔚倒地連扛3拍並由守轉攻拿下珍貴的1分帶起士氣。可惜後段仍無力反超，最終「葉詹配」以9：21不敵中國組合，收下一枚銅牌。