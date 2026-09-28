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▲杜翠雀外表美麗實則心機深沉，和翠雀一樣有毒。（圖／翻攝自微博＠電視劇蘭香如故）

▲遭遇家暴的林家大小姐林繡萊是如雜草般頑強生長的角色。（圖／翻攝自微博＠電視劇蘭香如故）

許蘭香／沈嘉蘭（蘭花）：高潔清雅，身處逆境而不改本心。 杜翠雀（翠雀花）：外表柔美卻含有毒性，野心勃勃。 趙星棠（海棠）：華麗富貴卻自帶斷腸苦澀，身不由己。 呂蕺兒（蕺菜／魚腥草）：求生力極強，在縫隙中野蠻生長的野草。 小蓮（蓮花）：出淤泥而不染，身處複雜宅門仍保赤誠。 薛桂花（桂花）：平凡樸素卻香氣遠播，象徵深遠善意。 周甘棠（棠梨）：耐寒耐旱，沉穩低調，能托住他人成長。 林繡芄（芄蘭）：藤蔓攀援生長，經歷風波後學會獨立。 林繡萊（萊／雜草）：被踐踏仍不屈服，逆境覺醒重新扎根。 林繡菽（菽／豆類）：樸實糧食，經歷磨難後長出務實與韌性。 林繡茹（茹／野菜）：含辛茹苦，前期隱忍沉穩，後期長出主見。 崔雪梅（梅花）：凌寒獨放，在絕境中用生命守護希望。 秦舜華（木槿／舜華）：外柔內韌，花落又開，具備強大支撐力。 芙蓉（木芙蓉）：拒霜挺立，外表明艷且極具義氣韌性。 王凌霄（凌霄花）：攀援向上，映照出看重門第與前程的姿態。

古裝劇《蘭香如故》開播後引發熱烈討論，除了緊湊的宅鬥劇情與高質感製作外，劇中女性角色的名字更是暗藏驚喜。編劇巧用植物與花語意象，將女性角色們的性格、處境乃至最終命運，偷偷寄託於名字之中。看懂了這些花草隱喻，也就看懂了她們的人生宿命。例如譚松韻飾演的「許蘭香／沈嘉蘭」，其中這個蘭字就象徵蘭花，最為高潔、有智慧。譚松韻飾演的女主角沈嘉蘭，在遭遇家庭巨變後，頂替僕役亡女的身分以「許蘭香」之名求生。但不論身分如何轉變，她的名字裡始終留著一個「蘭」字。蘭花在傳統文化中一直是高潔、清雅與不改其芳的象徵。沈嘉蘭從高門貴女跌落谷底，成為低階丫鬟，但她的底線、智慧與骨氣從未消失，最後結局中，她更為沈家洗清冤屈，恢復昔日家族榮光，這也是蘭花歷久彌香的象徵，更完美呼應了劇名《蘭香如故》的核心精神。「翠雀」並非隨意拼湊的古風名字，而是毛茛科的真實植物。翠雀花呈現極具吸引力的藍紫色，外型絕美，但全株含有生物鹼，帶有明確毒性，屬於好看卻不能碰的花卉。這也象徵杜翠雀的人物性格，初登場時看似柔弱溫順，實則隱藏著不甘於階級與出身的龐大野心。隨著劇情推進，她跟翠雀花一樣「有毒」的一面開始顯現，最終因下毒殘害林家，遭到流放。海棠素有「花中神仙」、「花貴妃」的美譽，是富貴華麗的象徵，這與出生於豪門大戶的趙星棠相當契合，但在傳統文學中，海棠亦有「斷腸花」之稱，自帶離愁與苦戀的悲劇色彩。就像表面上錦衣玉食的趙星棠，其實是家族聯姻的工具，棠字充分展現她的人物特質。呂蕺兒名字中的蕺字（音同極）指的就是蕺菜，也就是所謂的魚腥草。蕺菜並非供人觀賞的花卉，而是生長在溝邊溪畔的野草，只要有一點濕土就能迅速扎根發芽，生命力極其頑強。比起庭院裡嬌貴的名花，呂蕺兒代表了最底層的女性。她身處逆境、屢受踐踏，卻憑藉著如野草般頑強的求生本能，在夾縫中為自己闖出一條生路。《蘭香如故》劇中的林家姊妹均以「繡」字輩命名，大小姐林繡萊的「萊」在古代指雜草、荒草。身為林家千金，她本該受盡寵愛，但林繡萊並非正宮所生，所以她在林家其實不受待見，婚後更被老公家暴，遭婆家隨意踐踏。但野草最厲害的地方，就是踩不死，林繡萊即便受到老公無情毆打，她也依然在女兒面前堅強扛住一切，甚至主動找娘家人求助，為自己博得一線生機，展現出雜草落地即能重生的韌性。