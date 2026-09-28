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斐濟、吐瓦魯遠離主要戰區 偏遠位置成優勢

瑞士、南極洲都上榜 12個地點一次看

排名不等於「安全保證」 偏遠地區也有隱憂

全球地緣政治局勢持續緊張，如果第三次世界大戰真的爆發，地球上還有哪些地方可能相對遠離戰火？統計平台Seasia Stats近日根據英國《每日郵報》（Daily Mail）相關報導整理出12個國家與地區，南太平洋島國斐濟排名第1，台灣友邦吐瓦魯緊追在後排名第2，紐西蘭則位居第3。這份名單主要從地理位置、與主要軍事衝突中心的距離、糧食與資源供應，以及面對全球危機時的韌性等角度進行比較。前5名依序為斐濟、吐瓦魯、紐西蘭、印尼及冰島。斐濟與吐瓦魯都位於南太平洋，距離歐美及亞洲主要軍事、政治中心遙遠，本身也不是全球主要軍事戰略焦點，因此若大型戰爭爆發，被認為直接遭到軍事攻擊的風險相對較低。排名第3的紐西蘭同樣具有遠離主要衝突熱點的地理優勢，而且農牧業發達、糧食生產能力較強，因此在全球危機下可能具有較佳的因應條件。印尼則因國土遼闊、擁有上萬座島嶼及大量偏遠地區排名第4；冰島人口較少、地理位置相對孤立，因此排名第5。排名第6至第12的國家與地區，依序為阿根廷、智利、瑞士、不丹、南極洲、南非及格陵蘭。其中，阿根廷與智利除了距離許多主要潛在戰區較遠，也具備一定農業及天然資源條件；智利還有安地斯山脈及太平洋形成天然地理屏障。瑞士則因長期奉行中立政策及完善的民防體系受到關注。瑞士政府長期要求為居民提供防護空間，使地下避難設施成為其因應戰爭及重大災害的重要特色。至於南極洲，雖然幾乎遠離所有人口及軍事中心，直接遭受戰火攻擊的可能性相對較低，但極端低溫、缺乏一般生活所需基礎設施，加上高度仰賴外部補給，實際上並不適合作為一般民眾的避難地點。值得注意的是，這份名單屬於第三次世界大戰極端假設情境下的相對比較，更接近評估「哪些地方較不容易直接成為戰場」，並不代表上榜地區能完全躲過全球戰爭衝擊。實際情況仍會受到參戰國家、戰場位置、武器種類及衝突規模影響。若全球航運及供應鏈中斷，斐濟、吐瓦魯等偏遠島國可能面臨燃料、藥品與民生物資短缺；若戰爭進一步涉及核武，輻射、氣候與糧食生產等連鎖效應，也可能跨越國界波及遠離主要戰區的國家。