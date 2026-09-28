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▲釜山公園民眾蜂擁看鯊魚（圖／截自Ｘ@10Billionaire_A）

南韓釜山東區北港親水公園水域，自本月18日起，驚傳有一條身長約3.5公尺的鯊魚現身。儘管當局已呼籲民眾切勿靠近岸邊，但這條鯊魚卻意外成為觀光熱門話題，不少旅客不僅不避開，反而特地跑來一睹「鯊魚真面目」，在中秋連假加持下，累計來訪人次已高達56萬人。據《韓聯社》報導，鯊魚出沒後，釜山當局即刻發出警告，呼籲民眾切勿靠近岸邊水域，以免發生意外。沒想到民眾不但沒有因此卻步，反而紛紛慕名前往，特地趕到現場觀賞這條鯊魚，讓原本單純的安全警示，變成一場全民追鯊熱潮。負責管理釜山市公園設施的「釜山施設公團」，28日公布最新統計數據。根據統計，北港親水公園在中秋節連假首日的24日，入園遊客達10.1萬人；25日增至13.6萬人；26日再攀升至14萬人；27日則有10.6萬人。整個中秋連假期間，公園累計迎來48.3萬名旅客。若再加上從19日開始統計的數字，截至目前為止，公園已累計吸引56萬8800人次前來，人氣之高令人咋舌。面對這波突如其來的「鯊魚人潮」，釜山市政府、釜山海岸警衛隊及國立水產科學院等單位，預計於今日（28日）下午召開會議，共同討論如何將這條鯊魚安全引導離開該水域，以免人潮持續聚集，進而引發安全疑慮，後續處理方式備受外界關注。