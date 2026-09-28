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為期四天的中秋連假迎來了令人難分難捨的最後一天，到中國發展的男星吳慷仁也沉浸在佳節氣氛中，他在微博分享自己到中國黃山旅遊的紀錄，短短兩天一夜行程塞得滿滿的，甚至還享受了當地特色美食，讓他直呼：「有爺爺的味道。」吳慷仁在微博公開這次旅行，表示自己過去就一直想要去安徽走走，趁著這次工作有兩天休息，就決定帶著團隊出發，到黃山東大門後，他搭乘纜車上山，也因為中秋節山上有許多活動，讓吳慷仁感受到許多節慶氣氛。到了晚上，吳慷仁和一群人挑戰50分鐘的夜遊行程，途中更遇到一隻半夜出來散步的刺蝟，讓他忍不住直呼「超級可愛」，有趣的是，原本對自己的體力充滿信心的他，走完後直接累到氣喘吁吁，笑說「喘得跟牛一樣。」來到安徽當然不能錯過當地料理，吳慷仁這趟更是挑戰毛豆腐、醬排骨、葛粉圓等特色美食，其中毛豆腐更讓他直呼「我很可以」，接受度相當高，而其中讓他最有感的是安徽菜的味道，因為習慣加入臘肉的做法，讓他吃完感性表示「有幾樣菜有爺爺的味道。」認為菜色相當合乎自己的口味。