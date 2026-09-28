皮克敏手遊《Pikmin Bloom》中，「每週挑戰」的走路、種花任務是珍貴的資源取得方式，隨著進入9月最後一周，不少玩家關心，如果在9月底加入每週挑戰，等到10月才領取獎勵，究竟會拿到9月還是10月的獎勵？根據官方規則，每週挑戰的獎勵，是以「週一凌晨0時的贈品為主」，並非依實際領獎日期計算，因此即使跨進10月，仍會拿到9月最後一周挑戰所設定的獎勵。
9月底加入每週挑戰 10月領獎仍是原獎勵
以今年9月最後一周為例，《Pikmin Bloom》9月28日開始的步行挑戰與種花挑戰，玩家只要在挑戰期間達成指定目標，即可取得該次挑戰的獎勵，即使玩家選擇等到10月1日之後才點擊領取，獎勵內容也不會因為月份改變而重新計算，仍然是9月最後一周的挑戰獎勵，也就是洋桔梗、雞冠花。
跨月只是延後領 別想多拿10月獎勵
不過要注意的是，完成挑戰後並不是可以無限期延後領獎，《Pikmin Bloom》官方規則也指出，每週挑戰完成後，玩家必須在指定期限內領取獎勵，逾期將無法取得，因此，如果玩家想把9月底完成的挑戰留到10月再開獎，雖然可以跨月領取，但仍要記得在官方設定的期限前完成領獎。
總結來說，玩家若在9月最後一周完成每週挑戰，即使刻意等到10月1日之後才領取，並不會因此同時享有9月與10月的獎勵，挑戰獎勵早在完成該次挑戰時就已經確定，跨月只是延後領取時間，無法藉此拿到與10月相關的獎勵，對於正在安排9月底、10月初挑戰的玩家來說，這項容易被忽略的規則值得特別留意。
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以今年9月最後一周為例，《Pikmin Bloom》9月28日開始的步行挑戰與種花挑戰，玩家只要在挑戰期間達成指定目標，即可取得該次挑戰的獎勵，即使玩家選擇等到10月1日之後才點擊領取，獎勵內容也不會因為月份改變而重新計算，仍然是9月最後一周的挑戰獎勵，也就是洋桔梗、雞冠花。
不過要注意的是，完成挑戰後並不是可以無限期延後領獎，《Pikmin Bloom》官方規則也指出，每週挑戰完成後，玩家必須在指定期限內領取獎勵，逾期將無法取得，因此，如果玩家想把9月底完成的挑戰留到10月再開獎，雖然可以跨月領取，但仍要記得在官方設定的期限前完成領獎。
總結來說，玩家若在9月最後一周完成每週挑戰，即使刻意等到10月1日之後才領取，並不會因此同時享有9月與10月的獎勵，挑戰獎勵早在完成該次挑戰時就已經確定，跨月只是延後領取時間，無法藉此拿到與10月相關的獎勵，對於正在安排9月底、10月初挑戰的玩家來說，這項容易被忽略的規則值得特別留意。