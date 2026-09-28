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▲賴清德上午主持「國家中山科學研究院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮」。（圖／讀者提供）

▲賴清德上午主持「國家中山科學研究院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮」。（圖／讀者提供）

總統賴清德今（28）日主持「國家中山科學研究院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮」時表示，嘉義將從研發測試基地，成為國家發展無人機產業的重要樞紐；他也向朝野立委呼籲，敬請支持國防部所提出的近600億元追加預算，「台灣發展無人機產業萬事俱備，只欠東風，東風要靠立法院來協助」。賴清德上午主持「國家中山科學研究院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮」，包含國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、王美惠、陳冠廷等人出席。賴清德表示，首先，要恭喜嘉義縣雙喜臨門，第一喜是今天啟用的民雄院區位於東側，中科院投入超過11億元，完成無人機系統整合測試棚廠、研發設施、研發大樓以及相關基礎建設，未來將承擔軍規無人機的研發、測試、試驗與產製任務；另外一喜則是今天動土的產業園區位於西側，中央投入近69億元，預計2028年完工，未來將設置生產廠房、實驗設備、試飛場以及研發空間，吸引國內外相關產業進駐。賴清德提到，民雄院區今天啟用，代表國家級的研發與產製能量已經在嘉義落地，產業園區今天動工，則代表這股技術能量將進一步向民間擴散，帶動台灣無人機產業邁向規模化，嘉義也將從研發測試基地，成為國家發展無人機產業的重要樞紐。賴清德說，在嘉義看到的，是中央與地方多年來攜手合作的成果，而他確信台灣絕對有實力成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，而今天的典禮就是落實這項目標的重要一步，他要特別肯定翁章梁與縣府團隊，在無人機產業還在起步時，縣府就活化既有校舍，打造亞創中心，並積極向中央爭取資源；此外，也要感謝蔡易餘及立委長期在立法院協助爭取支持，讓一項項計畫能夠逐步落實。賴清德表示， 嘉義這幾年的改變，證明只要地方治理有遠見、有執行力，就能夠改變一座城市的命運，這條帶領嘉義脫胎換骨的正確道路，要繼續穩健地走下去，這項佈局的戰略意義也隨著國際情勢的變化更加凸顯，從烏克蘭戰場到印太區域安全，無人系統已經成為現代防衛的重要戰力，台灣擁有世界級的半導體以及資通訊實力、深厚的精密製造基礎，經濟部也在去年開始到2030年，預計投入442億元，全面強化無人機產業能量，培植無人機產業的發展。賴清德指出，台灣無人機去年產值達到129億元，是前一年的2.5倍以上，目前已經有超過267家業者投入系統整合以及關鍵零組件製造，其成果顯示台灣無人機產業正在加速成長，政府未來會透過穩定需求、支持業者投入研發、擴大量產，也會協助業者取得國際認證，讓台灣從零組件供應者，進一步成為完整系統方案以及可信賴產能的提供者。賴清德並向立委呼籲，敬請支持國防部所提出的近600億元追加預算，該預算是要與國內業者採購，推動無人機產業自主的發展，敬請立法院能夠迅速審查、迅速通過，「換句話說，台灣發展無人機產業萬事俱備，只欠東風，東風要靠立法院來協助」。賴清德進一步說，台灣要深化與民主夥伴合作，共同打造更安全、更有韌性的無人機供應鏈，為印太區域的和平穩定提供堅實支撐，而嘉義正是推動這項國家戰略的核心基地。他說，嘉義長期是台灣重要的農業大縣，現在太保亞創中心、中科院民雄院區、嘉義雲海無人載具測試場域，及今天動土的產業園區相互串連，正逐步形成台灣最完整的無人機發展基地，要恭喜嘉義縣，也要感謝嘉義縣承擔起台灣時代的任務。賴清德強調，中央會繼續和地方並肩合作，協助產業扎根、培育在地人才，讓更多年輕人在嘉義找到發展的舞台，也讓國家重大戰略的成果由人民所共享；他也說，希望未來下一任縣長、下一任嘉義市市長能共同合作，創造嘉義縣市的進步繁榮，也扛起台灣的安全跟先進產業的發展。