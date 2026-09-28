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蔡明顯摔落舞台驚悚過程曝

蔡明顯昏倒傷情曝光！張啓楷不捨：誓守嘉義

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今（28）日舉辦競選總部成立大會，嘉義市長黃敏惠、國民黨主席鄭麗文都到場力挺。但不知道是不是天氣太熱？國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯，突然身體不適、當場昏倒，從舞臺上摔下去。目前人已送往醫院進行救治。對此，張啓楷火速發聲明表示，蔡主委連日以來勞心付出賣力輔選，表示由衷感謝、點滴感恩在心頭，並祝福蔡主委早日康復。蔡明顯突然倒下，把現場全嚇壞。因為當時黃敏惠在台上致詞時，一開始他臉上還充滿笑容，甚至一度和鄭麗文有說有笑。即便滿頭大汗，也只是拿個手帕擦一擦，全程保持微笑，大力拍手。但大約過了5分鐘左右，他頻頻出現痛苦的表情，時不時按摩一下自己的眼周，突然間，重心不穩，整個人突然往前撲，一旁的議員陳家平出手想把他拉住，卻來不及，蔡明顯當場摔下舞台。突如起來的意外，黃敏惠立即暫停致詞，並喊主委有沒有怎麼樣？請大家不要圍住，旁邊的人幫忙趕快搧風。大的看板趕緊來將他遮住。鄭麗文也站在舞台上，大喊「讓開、讓開！請立刻通知救護車」。陳家平、張啓楷也趕緊跑下台查看，所幸現場都有安排醫護人員，也是醫生的民眾黨創黨主席柯文哲也火速趕往台前關心。還好在現場醫護人員的協助下，蔡明顯意識清楚，但因為從高處摔落，臉部受傷流血，目前已經送醫院救治。至於怎麼會昏倒？是否是因為天氣太熱，仍有待醫院進一步檢查。為了嘉義市長選戰，國民黨主委累倒，張啓楷表示痛心與不捨，謹此致上最深慰問。競辦透露，目前蔡明顯意識清楚、穩定，第一時間已送醫治療。團隊會繼續努力、把握時間，力拚守住嘉義市執政權。由衷感謝、點滴感恩在心頭，祝福蔡主委早日康復。