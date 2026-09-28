我是廣告 請繼續往下閱讀

高鐵在中秋連假期間一位難求，不只自由座爆滿，就連對號座也擠滿站立乘客，更有乘客抱怨，事前已經買好對號座車票，卻發現座位竟被其他乘客以「補票方式」坐走，外界質疑高鐵「一位兩賣」，高鐵補票機制也惹來討論。對此，高鐵表示，列車長因發現該對號座位無人就座，故優先引導腳痛旅客前往入座，並非「一位雙賣」。同時，在列車發車後，自由座旅客可透過補票方式「空位搭乘」入坐對號座車廂，但並非指定座位。有民眾昨日在網路上發文，搭乘高鐵時因上車時間太趕，在關門前勉強擠進離她最近的車廂，但偏偏是自由座車廂，完全無法移動到她所購買的對號座第1車廂，只好從左營站一路站到台中站。不過，抵達台中後，快速下車奔到所購票的車廂，上車才發現「位子居然被別人用補票的方式買走了」，才知道原來只要看到位子目前是空的，就可以用補票的方式，把已經賣掉的對號座買下來。最後，找到車上的站務員幫忙處理，在下車前20分鐘喬出一個全新座位，整個過程站務員態度良好，甚至不斷跟她鞠躬道歉，也讓民眾無奈直呼好像自己是大奧客，但還是覺得這整個機制也太謎。對此，高鐵也有最新說法，經查此案發生於昨日北上160車次，因同車另一位旅客腳痛無法前往自由座車廂，故請列車長協助補票，於對號座「空位搭乘」，列車長因發現該對號座位無人就座，故優先引導腳痛旅客前往入座，並非「一位雙賣」。不過，後續列車長接獲原座位旅客反映，亦立即安排旅客其他座位，除向旅客致歉外，也非常感謝旅客體諒，將座位讓給腳痛旅客。此外，高鐵也強調，為服務確有座位需求的旅客，於列車發車後，自由座旅客可透過補票方式「空位搭乘」入坐對號座車廂，但並非指定座位。