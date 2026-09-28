2026中華職棒二軍例行賽正式落幕，今（28）日年度個人獎項也同步出爐。今年各獎項競爭激烈，總計8位選手獲獎，其中櫻井周斗、黃鈞麟各自囊括兩座個人獎，表現亮眼。二軍球員全年拚戰的身影有目共睹，聯盟將於9月29日二軍總冠軍賽首戰開打前舉行頒獎儀式，公開表揚各項個人獎項得主，感謝球員們一整年努力不懈的付出。
櫻井周斗包雙冠王
投手獎項方面，富邦悍將投手群本季共拿下3座個人獎。陳鐿中二軍出賽17場，累計74局投球，失掉31分、24分責失分，繳出2.92防禦率，拿下防禦率王。郭泰呈則在二軍出賽35場，皆擔任後援，累計36.1局投球，送出37次三振，並拿下9次救援成功，獲得救援王殊榮。
劉昱言本季二軍出賽24場，收下2勝、9次中繼成功及2次救援成功，勇奪中繼王。台鋼雄鷹日籍投手櫻井周斗本季表現更上一層樓，二軍出賽20場，其中18場擔任先發，累計92.2局投球，送出58次三振，拿下10勝4敗，單季一舉收下勝投王與三振王兩座獎項。
中信兄弟黃鈞麟收打擊王、安打王
打者獎項方面，中信兄弟黃鈞麟展現穩定打擊實力，本季二軍出賽72場，212個打數敲出69支安打，打擊率達0.325，憑藉優異的打擊表現拿下打擊王與安打王兩座獎項。
味全龍曾聖安二軍出賽45場，敲出37支安打，其中包含9支全壘打，勇奪全壘打王。統一7-ELEVEN獅戴伯丞二軍出賽71場，234個打數擊出64支安打，貢獻36分打點，拿下打點王獎座。台鋼雄鷹朱盟為球隊去年選進的新秀，本季二軍出賽47場，完成24次盜壘成功，上壘率達0.357，奪下今年的盜壘王。
2026中華職棒二軍總冠軍賽即將點燃戰火，由台鋼雄鷹與富邦悍將展開五戰三勝制系列賽，賽事將於嘉義市立棒球場及高雄澄清湖棒球場舉行。平日賽事開打時間為17:05，假日則為16:05。
2026中華職棒二軍個人獎項得主
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投手獎項方面，富邦悍將投手群本季共拿下3座個人獎。陳鐿中二軍出賽17場，累計74局投球，失掉31分、24分責失分，繳出2.92防禦率，拿下防禦率王。郭泰呈則在二軍出賽35場，皆擔任後援，累計36.1局投球，送出37次三振，並拿下9次救援成功，獲得救援王殊榮。
劉昱言本季二軍出賽24場，收下2勝、9次中繼成功及2次救援成功，勇奪中繼王。台鋼雄鷹日籍投手櫻井周斗本季表現更上一層樓，二軍出賽20場，其中18場擔任先發，累計92.2局投球，送出58次三振，拿下10勝4敗，單季一舉收下勝投王與三振王兩座獎項。
中信兄弟黃鈞麟收打擊王、安打王
打者獎項方面，中信兄弟黃鈞麟展現穩定打擊實力，本季二軍出賽72場，212個打數敲出69支安打，打擊率達0.325，憑藉優異的打擊表現拿下打擊王與安打王兩座獎項。
味全龍曾聖安二軍出賽45場，敲出37支安打，其中包含9支全壘打，勇奪全壘打王。統一7-ELEVEN獅戴伯丞二軍出賽71場，234個打數擊出64支安打，貢獻36分打點，拿下打點王獎座。台鋼雄鷹朱盟為球隊去年選進的新秀，本季二軍出賽47場，完成24次盜壘成功，上壘率達0.357，奪下今年的盜壘王。
2026中華職棒二軍總冠軍賽即將點燃戰火，由台鋼雄鷹與富邦悍將展開五戰三勝制系列賽，賽事將於嘉義市立棒球場及高雄澄清湖棒球場舉行。平日賽事開打時間為17:05，假日則為16:05。
2026中華職棒二軍個人獎項得主
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獎項
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球員
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所屬球隊
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成績
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防禦率王
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陳鐿中
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富邦悍將
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防禦率2.92
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勝投王
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櫻井周斗
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台鋼雄鷹
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10勝
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救援王
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郭泰呈
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富邦悍將
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9次救援成功
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中繼王
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劉昱言
|
富邦悍將
|
9次中繼成功
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三振王
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櫻井周斗
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台鋼雄鷹
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58次奪三振
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打擊王
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黃鈞麟
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中信兄弟
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打擊率0.325
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安打王
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黃鈞麟
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中信兄弟
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69支安打
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全壘打王
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曾聖安
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味全龍
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9支全壘打
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打點王
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戴伯丞
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統一7-ELEVEN獅
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36打點
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盜壘王
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朱盟
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台鋼雄鷹
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24次盜壘