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獎項 球員 所屬球隊 成績 防禦率王 陳鐿中 富邦悍將 防禦率2.92 勝投王 櫻井周斗 台鋼雄鷹 10勝 救援王 郭泰呈 富邦悍將 9次救援成功 中繼王 劉昱言 富邦悍將 9次中繼成功 三振王 櫻井周斗 台鋼雄鷹 58次奪三振 打擊王 黃鈞麟 中信兄弟 打擊率0.325 安打王 黃鈞麟 中信兄弟 69支安打 全壘打王 曾聖安 味全龍 9支全壘打 打點王 戴伯丞 統一7-ELEVEN獅 36打點 盜壘王 朱盟 台鋼雄鷹 24次盜壘

2026中華職棒二軍例行賽正式落幕，今（28）日年度個人獎項也同步出爐。今年各獎項競爭激烈，總計8位選手獲獎，其中櫻井周斗、黃鈞麟各自囊括兩座個人獎，表現亮眼。二軍球員全年拚戰的身影有目共睹，聯盟將於9月29日二軍總冠軍賽首戰開打前舉行頒獎儀式，公開表揚各項個人獎項得主，感謝球員們一整年努力不懈的付出。投手獎項方面，富邦悍將投手群本季共拿下3座個人獎。陳鐿中二軍出賽17場，累計74局投球，失掉31分、24分責失分，繳出2.92防禦率，拿下防禦率王。郭泰呈則在二軍出賽35場，皆擔任後援，累計36.1局投球，送出37次三振，並拿下9次救援成功，獲得救援王殊榮。劉昱言本季二軍出賽24場，收下2勝、9次中繼成功及2次救援成功，勇奪中繼王。台鋼雄鷹日籍投手櫻井周斗本季表現更上一層樓，二軍出賽20場，其中18場擔任先發，累計92.2局投球，送出58次三振，拿下10勝4敗，單季一舉收下勝投王與三振王兩座獎項。打者獎項方面，中信兄弟黃鈞麟展現穩定打擊實力，本季二軍出賽72場，212個打數敲出69支安打，打擊率達0.325，憑藉優異的打擊表現拿下打擊王與安打王兩座獎項。味全龍曾聖安二軍出賽45場，敲出37支安打，其中包含9支全壘打，勇奪全壘打王。統一7-ELEVEN獅戴伯丞二軍出賽71場，234個打數擊出64支安打，貢獻36分打點，拿下打點王獎座。台鋼雄鷹朱盟為球隊去年選進的新秀，本季二軍出賽47場，完成24次盜壘成功，上壘率達0.357，奪下今年的盜壘王。2026中華職棒二軍總冠軍賽即將點燃戰火，由台鋼雄鷹與富邦悍將展開五戰三勝制系列賽，賽事將於嘉義市立棒球場及高雄澄清湖棒球場舉行。平日賽事開打時間為17:05，假日則為16:05。